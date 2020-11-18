鬼滅之刃｜炎柱便當炭治郎烏冬　YouTuber還原《鬼滅》4料理食譜

《鬼滅之刃》熱潮席捲港日台，堪稱「神作」電影《鬼滅之刃劇場版無限列車篇》成為全城熱話，你又看了嗎？「炎柱」煉獄大哥瞬間人氣急升，除了戰鬥場面外，前半段劇情較為輕鬆，炎柱在列車上把便當吃完一盒又一盒，連呼多次「好味！」的一幕更成為笑位，大家又知道他吃的是什麼嗎？有YouTuber自製這款火車便當，還有另外幾款《鬼滅》料理的食譜，還原度極高！

《鬼滅之刃劇場版無限列車篇》電影成全城熱話，在日本上映後已打破多項紀錄，至於香港，首日場次超過840場，單日開畫成績達304萬，截至前日（即上映5日），票房已衝破1,500萬大關，獲觀眾捧為神作！電影後半部分相對沉重，前半則稍為輕鬆，其中一個經典場口，就是炎柱（煉獄杏壽郎）在列車上狂食便當，食完一盒又一盒，多次驚呼：「うまい！（好吃）」看得炭治郎與善逸目瞪口呆。不過，電影並冇交代炎柱吃的到底是什麼便當，經網民追查之後，終於找出答案！

炎柱超喜歡吃火車便當，食到進入忘我境界，完全無視旁人存在。（影片截圖：《鬼滅之刃劇場版無限列車篇》官方預告）

網民為了尋求真相，不惜翻查歷史，《鬼滅》的歷史背景是大正時代，當年的火車便當是「幕之內便當」，除了白飯，還有燒魚、玉子燒、牛蒡、醃蘿蔔等配菜。作者吾峠呼世晴曾在《鬼滅》漫畫的「大正小道消息」透露過炎柱的喜好，他喜歡吃的原來是「牛鍋便當」！牛鍋便當一般有葱和豆腐等配菜，跟壽喜燒差不多，炎柱更喜愛配鹽燒鯛魚和番薯飯。

「大正小道消息」指，煉獄大哥最愛吃的便是跟牛肉壽喜燒類似的牛鍋便當了！（twitter：animach）

炎柱便當實體化 網民研食譜

於《鬼滅》熱潮實在一發不可收拾，官方也跟不同品牌推出了各種周邊商品，就連炎柱的便當都有Crossover了！日本JR九州車站與《鬼滅》於上月在福岡三個JR站發售這款便當，除了有炎柱喜愛的宮崎牛壽喜燒，還有鹿兒島薩摩芋、醬燒糰子蛋皮以及辣味明太子，便當以紅、黃色為主調，跟炎柱襯到絕！

JR九州車站與《鬼滅之刃》聯乘的便當，每個售1,674円（約港幣124元）。（圖片來源：yamaya）

不過，現時我們無法去日本旅遊，想跟炎柱吃同款便當的話，大概就要自己做了。在twitter與YouTube上都有不同人試做過《鬼滅》裡的料理，當中必數的便是台灣YouTuber RICO，他本身是個動漫迷，又熱愛煮食，於是時常拍片把動漫中二次元美食變成三次元，被他「複製」過的作品包括：《蠟筆小新》、《多啦A夢》、《海賊王》、《千與千尋》、《食戟之靈》等，而《鬼滅之刃》如此大熱，他當然都會炮製電影和動漫裡的電影。RICO的牛鍋便當前後有兩個版本，第一次是用溫泉蛋，第二次用溏心蛋，而配菜方面都有所不同。

請按下圖睇台灣YouTuber RICO製作的炎柱牛鍋便當：

+ 3 + 3 + 3

筆者也很渴望跟炎柱一起吃便當呢！（twitter：snowkiss318）

炭治郎的路邊攤山藥烏冬 古法要用腳踩？

其中一集講述炭治郎接到任務，帶著禰豆子到淺草後，先吃碗烏冬醫肚，誰知突然聞到鬼王的氣息，馬上把未吃完的麵散落一地，讓老闆氣得不得了。這碗烏冬上有一層白色類似泡沫狀的東西，以為是蛋白，原來是淮山蓉（山藥泥）。RICO自製的烏冬非常認真，依足傳統做法用腳踩，各位怕污糟或怕麻煩的話，用超市買的烏冬就可以了！

本身已累透的炭治郎，吃烏冬吃到一半，突然嗅到鬼王「無慘」的氣息，被迫放棄烏冬，幸好任務完成後可以回來要猛吃幾碗。（影片截圖：《鬼滅之刃》）

炭治郎的山藥烏冬。（影片截圖：《鬼滅之刃》）

請按下圖睇「山藥泥烏冬」製法：

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鱗瀧師父為炭治郎的愛心火鍋 主材料是白子？

劇情早段講到，炭治郎終於修練完成，劈開了大石，師父鱗瀧左近次為了慶祝此事，以及在他出發往最終選拔前作餞行，特地做了個豐盛的火鍋給他，心裡默默唸著：「炭治郎，老夫能為你做到的到此為止。」由於火鍋旁邊有燒魚，因此RICO推斷出這個火鍋也是以魚作為主要食材。

鱗瀧師父見炭治郎辛苦完成修煉，為他做了個超豐盛的火鍋，叫他即管放心食。（影片截圖：ViuTV《鬼滅之刃》）

炭治郎餓了好久，邊吃邊聆聽師父的教誨。（影片截圖：ViuTV《鬼滅之刃》）

請按下圖睇「山藥泥烏冬」製法：

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治療系天婦羅 炸蝦怎樣才不會蜷曲？

炭治郎、善逸與伊之助三位鬼殺隊成員，苦戰一輪受了重傷，連肋骨都斷裂。總部安排他們去到有紫藤花家紋的家休養療傷，老婆婆為他們準備了衣物，以及讓伊之助愛得不得了的天婦羅。到底為什麼平時食炸蝦，蝦都是蜷曲的，唯獨是天婦羅蝦不會呢？RICO就有一個小秘訣。

老婆婆做的天婦羅感覺很高級華麗。（影片截圖：ViuTV《鬼滅之刃》）

伊之助太愛天婦羅，甚至連其他人的份都吃掉。（影片截圖：ViuTV《鬼滅之刃》）

請按下圖睇「天婦羅」製法：

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資料來源：やまや、RICO