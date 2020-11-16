【薯仔食譜】網民熱捧百變薯仔　常見7大種類15種做法點食最好？

薯仔有幾萬能？見唔少網友開Post歌頌它就知，薯仔不但食法眾多，沙律、煮餸、煲湯通通無難度，百變度遠勝其他食物。其實薯仔相當有營養，而且也不似大家想像中那樣是「澱粉炸彈」，以下就帶大家睇不同種類的薯仔，以及介紹多款薯仔食法！

你愛吃薯仔嗎？筆者自己就很喜歡，近來見到網民開Post激讚薯仔是「屈機」食材，表示薯仔可以製成炸薯條、薯蓉、薯餅、沙律、焗薯、中湯、西湯……實在太萬能了！該網民更高呼：「如果畀我揀以後冇得食飯定薯仔，我一定揀飯！」原帖獲得逾2千個正評，看來大家對薯仔確實忠貞不二呢！

大量網民紛紛和應樓主，認為完全想不出薯仔有任何難食的食法，更誇張到讚薯仔是「人類文明進步的重要基石」！不過，有網民就分享了一條食譜片，表示終於找出無法入口的薯仔食法，究竟是甚麼？

請按下圖睇網民意見及揭曉答案：

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薯仔有三千種類？

平時逛超市，見到有薯仔、新薯、焗薯……以為已經夠多？有傳聞指世界上的薯仔種類多達3千款，我們應該一輩子也吃不完。記者去大型超市行了一圈，有差不多十款來自美國、法國、日本、澳洲的薯仔，大小、形狀與色澤都有所不同，以下就為你簡介其中幾款以及建議食法。

請按下圖睇7種超市見到的薯仔種類，以及其建議食法：

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薯仔營養價值高 致肥原來是假象？

其實薯仔不但好味道又多食法，其營養價值也相當豐富，當中的蛋白質屬於「完全蛋白質」，能有效被人體所吸收，強化細胞生長，延緩器官衰老。此外，其維他命C能幫助維持血管彈性、預防脂肪沉積，中年人多吃無妨。而薯仔的鉀質則有效代謝體內多餘的鈉質，達至降血壓效果。值得一提的是，薯仔的纖維也不容忽視，它是比較纖細的類別，不但不會刺激腸胃的黏膜，更是很好的製酸劑。

很多人誤解薯仔，覺得它是高澱粉質的食物，多吃會致肥。事實上，薯仔本來屬於低脂肪食物，只是因為它的性質是吸油力強，牛油或醬汁等皆完全被如海綿般的薯仔吸收，熱量因而提升。所以，如果你食的只是白烚薯仔，其熱量並不算高。

薯仔其實並不如般想像中高熱量，每100克約81卡，相較於番薯，甚至飯和麵等，它的熱量算低。（Pixabay）

薯仔百變食譜 配菜都升級做主角

看到這裡是不是也想吃薯仔呢？以下就介紹多款薯仔的食譜，按照該帖主所講，他列出了的薯條、薯餅、沙律、焗薯、中湯、西湯通通都有，就連他未有提起的薯仔絲、薯蓉等等，都一應俱全。04薯仔雖然本身比較淡味，但勝在相容性強，先撇開薯蓉、薯條等等不說，最經典的是某間大牌檔，其招牌菜「黑椒薯仔牛柳粒」，本來是以牛柳粒做主角，但到頭來一堆客人卻是為了它的炸薯仔慕名而來，可謂喧賓奪主。

以下就將薯仔食譜分成3類，各位薯仔控記得Mark低！

小食類：日式薯仔沙律、肉碎炒薯條、薯仔蛋餅、煙肉蘑菇薯蓉、酸辣土豆絲、焗薯角、薯仔牛肉餅

【日式薯仔沙律食譜】冰涼軟滑層次豐富 常被遺忘的日式小前菜

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主菜：咖喱雞、薯仔粒炒牛肉碎、薯仔燜雞翼、蜜糖薯仔牛柳粒、日式薯仔燉肉

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薯仔粒炒牛肉碎

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薯仔燜雞翼食譜

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蜜糖薯仔牛柳粒食譜

【日式薯仔燉肉食譜】日本療癒系家常菜 幸福的味道

日式薯仔燉肉食譜

湯類：番茄薯仔魚尾湯、黨參鮮淮山薯仔湯、法式薯仔濃湯

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【強肺保健湯水食譜】黨參鮮淮山薯仔湯 健脾益胃強肺防病！

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