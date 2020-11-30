【午餐肉】實試完整取出午餐肉3大方法　最輕鬆認住罐底呢個位！

午餐肉，市面上有眾多牌子，形狀有圓又有方，不過不管那一個形狀的午餐肉都難免會遇到一個情況，就是難以完整地把午餐肉從罐頭中取出。許多時拿出來的午餐肉都是岩岩巉巉，賣相不討好。若想完整取出午餐肉，不妨嘗試以下3個方法，快捷簡單企理。 攝影：羅子揚、呂志豪、余曉彤

午餐肉是不少家庭必備的罐頭食物之一，但能夠完整地把午餐肉取出不是必然的事。大部分人都會以大力磕的方法希望把午餐肉「取出」，或者用小刀沿午餐肉邊鎅數刀，令午餐肉從罐頭內脫落，即使成功取出，也難免有些肉被切走。記者實試了3種方法，到底那一種方法最容易？

若想完整取出午餐肉，不妨嘗試以下3個方法，快捷簡單企理。（VCG）

方法1：浸熱水

按圖看「浸熱水」方法的步驟：

+ 2 + 2 + 2

方法2：敲罐頭邊

按圖看「敲罐邊」方法的步驟：

+ 5 + 5 + 5

方法3：開小洞

按圖看「開小洞」方法的步驟：

總結：方法2「敲罐邊」最佳！

記者實試3個方法後，認為「敲罐邊」最為簡易方便，事前不用準備熱水又不用花力氣在罐頭底部開小洞，而且又適合各形狀的午餐肉，下次開午餐肉時便不會再把它弄得岩岩巉巉。

記者實試3個方法後，認為「敲罐邊」最為簡易方便。

3大低鈉、3大低脂及及3大低熱量午餐肉

不過午餐肉屬高鈉、高脂的加工食品，多吃對身體無益。據世衞建議，以一位每日攝取2000千卡熱量的成年人為例，全日攝取的飽和脂肪不應多於22克（4.4茶匙）；而每日鈉攝取不應多於2000毫克（1茶匙鹽）。人體經常攝取太多鈉質，有機會引致水腫、心血管疾病及高血壓風險，而攝取過量飽和脂肪可能對心血管造成負擔。

食物安全中心曾檢視市面上多款午餐肉的鈉含量，結果發現全部10個樣本均屬高鈉，鈉含量由300毫克-2230毫克不等。（資料圖片）

本媒體曾有記者在各大超市進行抽檢，在31款午餐肉樣本中發現市面上有數款午餐肉分別是低鈉、低脂、低熱量。

按圖看總結3大低鈉、3大低脂及及3大低熱量午餐肉︰