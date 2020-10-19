【午餐肉】實檢31款午餐肉8成樣本鈉超標！3大低鈉低脂低卡排名

午餐肉，市面上有眾多牌子，有豬肉和火腿或雞肉成分，也有以大豆、小麥蛋白等製成的新餐肉（素餐肉），哪些的鈉含量及總脂肪較高，並超出食安中心的建議標準？相反，哪些是較健康選擇？我們實檢了19個品牌31款午餐肉，分別嚴選了3大低鈉、3大低脂及3大低熱量午餐肉，供大家參考。 攝影：尹嘉蔚

食物安全中心曾檢視市面上多款午餐肉的鈉含量，結果發現全部樣本均屬高鈉食品。（尹嘉蔚攝）

罐頭午餐肉是普羅大眾的方便食物，耐放、便宜及美味，即使被廣泛認為是不健康食物，似乎未損市民對午餐肉的喜愛。食物安全中心曾檢視市面上多款午餐肉的鈉含量，結果發現全部10個樣本均屬高鈉，鈉含量由300毫克-2230毫克不等。即使食品上註明「較低鈉」，但並非指它們實際的鈉含量低。至於，總脂肪及飽和脂肪（以每100克食物計算），總脂肪介乎7克-29克，1茶匙油約等於5克脂肪，即各樣本約含有1-6茶匙油，當中的飽和脂肪含量由1.5克-11克不等。

每100克食物計算，含超過 600 毫克鈉，便屬於高鈉；含超過 20 克總脂肪，便屬於高脂。（VCG）

據英國食物標準局，以每100克食物計算，含超過600毫克鈉，便屬於高鈉；含超過 20 克總脂肪，便屬於高脂。另據世衞建議，以一位每日攝取2000千卡熱量的成年人為例，全日攝取的飽和脂肪不應多於22克（4.4茶匙）；而每日鈉攝取不應多於2000毫克（1茶匙鹽）。人體經常攝取太多鈉質，有機會引致水腫、心血管疾病及高血壓風險。

新興的新餐肉（素餐肉）是低鈉之選，但較多人爭議它的成分中含有椰子油，而椰子油的脂肪含量有近九成屬飽和脂肪。（尹嘉蔚攝）

午餐肉8成樣本鈉超標

記者隨機抽檢各大超市內的罐頭/包裝午餐肉共19品牌31款，發現當中有80%，共25個樣本超出高鈉食物標準（每100克食物多於600 毫克鈉），逾3成共10個樣本達/超出高脂食物標準（每100克食物多於20克脂肪）。如果想選擇低鈉及低脂的午餐肉款式，該選哪些較好？

記者隨機抽檢各大超市中買到的午餐肉共19品牌31款，了解各自所含的鈉質、脂肪及熱量，（尹嘉蔚攝）

市面上出售的午餐肉、鈉含量、總脂肪及飽和脂肪含量，當中可有你常吃的午餐肉牌子？

請點撃以下各圖了解檢測結果（排序由鈉含量高至低排列）

+ 56 + 56 + 56

從記者抽檢的31款午餐肉樣本中，以常見方型罐裝的午餐肉（340克/罐）為例，100克午餐肉約為1/3罐，平均熱量約228千卡。其中以SPAM煙肉午餐肉及低鈉午餐肉（321千卡/100克）的卡路里最高，高雲黑毛豬午餐肉的熱量最低（150千卡/100克）。利用雞肉製作的午餐肉，總脂肪比豬肉低，而「較低鈉」午餐肉（以三花牌、Royal Taste及SPAM為例）的熱量及總脂肪卻高於正常及低脂版午餐肉。

按圖看發現結果，總結3大低鈉、3大低脂及及3大低熱量午餐肉︰

+ 6 + 6 + 6

參考資料︰食安中心罐頭午餐肉/鈉︰事實與迷思/衛生防護中心/港安醫院