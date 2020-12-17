驚安之殿堂｜山頂店25屋台攤位手卷買1送1！員工5大最愛No1試過未

凡DON DON DONKI（驚安之殿堂，下簡稱DONKI）出現之處，必定人頭湧湧！繼上月的將軍澳店開幕後，今次輪到進駐山頂！不過，山頂店並非平時的百貨店，而是以熟食為主的「情熱笑店」，概念為「日式屋台」。今次新店有多款限定小食，更有和員工親自票選出的5大最愛食品！ 攝影：鄧穎琪

眾所周知自「新冠肺炎」疫情以來，遊客大幅減少，許多旅遊勝地都變得冷清，太平山頂當然也無可倖免。不過，即使零售業如何重創，DONKI總是永遠都一樣多人，旗下首間「情熱笑店」明日（12月18日）正式進軍山頂，未知能否令山頂廣場變得更熱鬧？

情熱笑店是跟DONKI不一樣的店舖模式，以「日式屋台」為概念，充滿日本祭典的色彩，有別於DONKI的一個個貨架，這裡有一個又一個美食攤位，售賣的主要是熟食、小食、壽司和甜品等等，感覺有如去了室內的嘉年華夜市。不少人愛去太平山頂行山、影相，出發前或做完運動後，從此就多個補給站！

山頂情熱笑店以「日式屋台」為主題，共設有25個美食攤位，當中大部分為熟食或甜品類，另有少量水果、飲品。

員工最愛5大美食 記者推薦DONPEN爆谷

情熱笑店店面面積約199平方米，設有25個美食攤位，當中所發售的日本料理約120種，包括由顧客、員工票選出的最愛招牌美食，以及多款山頂分店限定的小食，如：美式熱狗、軟雪糕等。記者特別推薦的就是爆谷，雖然很多地方都有，不過情熱笑店的口味多達7種，更特別的是，可加錢購買DONPEN造型的爆谷桶，相當可愛！

請按下圖睇山頂情熱笑店獨有的美食：

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除此之外，也有其他日本料理，比起其他DONKI店更為集中！在芸芸小食中，有一款雖然並非情熱笑店限定，但仍獲得「員工至愛Top 5」的第3位，你猜得出是甚麼嗎？除了員工心水外，亦有客人以問卷方式選出的10大「最喜愛日式小食」。

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情熱笑店不算太大，但店內有一小個立食區，室外亦有桌椅供大家坐低享用店裡買的小食。若想了解更多店內外的環境，請按下圖：

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為慶祝情熱笑店開張，從開幕日起，新店都會進行一系列限時優惠，只要出示當日消費滿$300或以上的收據，可從3種禮品中選1份。

請按下圖睇部分贈品：

山頂廣場限定日本祭典主題八達通套裝$249，DON DON DONKI推出了特別版八達通，這款是山頂獨家發售的款式，單買八達通為$170，而套裝價$249就多一隻金色DONPEN公仔。此外，全線分店都會有黑色版的DONKI八達通，單買$160。

情熱笑店山頂廣場 地址：香港山頂山頂道118號山頂廣場1樓112-113號舖 營業時間：上牛10時至晚上10時

同場加映：「DON DON DONKI×戶戶送」外賣速遞

除了不斷開新店之外，DON DON DONKI近來頻頻有新搞作。早前宣布即日起與外賣速遞平台「戶戶送」（Deliveroo）合作，提供店內指定商品之外賣速遞服務，讓顧客不必在店內逼餐飽，足不出戶就可以購得所需貨品。目前，DON DON DONKI於Deliveroo的外賣速遞服務約提供300款商品，主要分為「生活百貨」及「美食市集」兩類，涵蓋火鍋套餐、熟食、醬料、壽司、蔬果、零食等貨品。

於戶戶送訂購DON DON DONKI貨品的流程。（圖片來源：DON DON DONKI）

請按下圖睇其中20款可以戶戶送訂購的DON DON DONKI商品：