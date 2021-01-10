【火鍋配料】網民最愛15火鍋配料響鈴僅第2！入圍豆卜6粒=1碗飯

天寒地凍，必做的事情就是打邊爐！雖然這陣子都因為禁堂食令，讓大家不能在火鍋店裡打邊爐，但也至少可以自己買配料回家裡跟家人好友一起吃火鍋吧！近日，網上討論區又再有網民講起火鍋必備的食材，其實類似的討論久不久就會出現，記者幾年前也做過一次統計，然而，網民的心水偶爾卻會改變，以下就介紹15種網友最愛的火鍋配料，究竟有哪兩種長年都停留在三甲位置？哪兩種食材觸發起網民罵戰？又有哪種食材被營養師評為「一件起兩件止」？

記者本身是個熱愛火鍋的人，四季都愛打邊爐，但冬天吃火鍋卻是格外的溫暖！這幾天氣溫都徘徊在個位數，大家又有窩在家裡打邊爐嗎？你最愛的配料又有哪些呢？討論區不時有網民問：「打邊爐必買食材」「打邊爐有咩一定要有？」等等，記者翻看幾年前的數據，發現「索汁類」的食物如：響鈴、蘿蔔、枝竹、豆卜極受歡迎。來到2021年，賽果又有怎麼樣的改變呢？

請按下圖睇2021年網民熱選的人氣火鍋配料：

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愈索汁愈致肥 營養師列出最邪惡配料

沒錯，索汁類的配料依然「冇得輸」！豆卜、生根、炸魚皮、響鈴等等皆榜上有名，其中兩種更佔據相當前的位置。不過，根據營養師的資料，這4種全是屬於「高脂食材」，是不折不扣的致肥陷阱，首先它們經過油炸，其次是它們吸滿了油膩的湯底，變得肥上加肥！以100克分量為例，炸魚皮、生根和響鈴的熱量，分別是615、661和752卡路里。

營養師陳國賓（Leslie）曾於《香港01》的訪問指，響鈴是最邪惡的火鍋配料，他表示：「坊間響鈴9成都用萬年油製成，而萬年油隨著不斷高溫加熱，改變了本質，產生過氧化物、反式脂肪等逾百種有害物質，經常進食的話，甚至增加患癌風險。」Leslie指出，5件未浸湯的響鈴已相等於約兩碗飯的分量，因此他叮囑大家食響鈴要一件起兩件止。至於細細粒的豆卜，他說：「6至7粒已經相等於250卡路里，足足等於一碗飯。」

響鈴雖然受歡迎，但卻被營養師形容為「最邪惡」火鍋配料！（資料圖片/鄧倩螢攝）

兩大爭議食材 掀起世界大戰

此外，筆者發現有兩種食材，雖然很受網民歡迎，但卻未能躋身15大，原因是甚麼？就是因為負評它們的人也同樣多！能引此這麼大爭議的，就是芫荽，這應該不意外吧？早在幾年前開始，網上的撐芫荽和反芫荽者早已吵得面紅耳熱，愛芫荽的人可以愛到吃一整鍋滿滿的芫荽鍋，但反芫荽的人，卻是一聞到已經想吐。難怪當第一個網民留言「冇芫荽已經冇討論空間」時，已有人火速回應：「世界大戰一觸即發！」

芫荽亦是另一種極具爭議的火鍋食材，直言「冇芫荽已經冇討論空間」。（VCG）

午餐肉應做火鍋配料嗎？

至於午餐肉，則是另一款令網民反應兩極的食材。要搞清楚的是，網民從來不討厭午餐肉，不過對於它應否用作火鍋配料，則各持己見。比如有人會改編林振強先生的名句為：「任何打邊爐，只要有午餐肉出現，你就知道，這個邊爐必會變為業餘、不認真，和像部隊鍋。」亦有網民堅持午餐肉只適宜煎，浸湯卻是萬萬不可。但另一邊廂，也有人向午餐肉「懺悔」，自言從前對於用午餐肉打邊爐抱有懷疑態度，差點與人口角，惟試了一件之後從此愛上，每次打邊爐都必定要加午餐肉，不知道你又屬於哪一派？

網民對用午餐肉作火鍋配料各持己見、反應兩極，結果引發了罵戰。（資料圖片／潘思穎攝）

比對舊排名 邊種4強配料今次完全冇影？

上文提到，幾年前記者都統計過網民的火鍋心水，但對比最新的排行，有一半配料都被Out！當年的冠軍，今次更跌至第8位，請按下圖睇睇網民最愛火鍋配料的舊排名：

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比對兩年的排行，部分食材多次上榜，如：蝦膠、豆卜、芝士竹輪、白蘿蔔、金菇、烏冬、響鈴和肥牛等都有重複出現，當中響鈴及肥牛這些大熱門，毫無懸念停留在三甲位置，不過18年的榜首，今次就跌到去第8位。而本來曾是第4位的魚皮餃，今次居然沒有上榜。此外，縱使很多人打邊爐愛吃丸類，不過15種受歡迎食材中，卻沒有任何一種丸類，連上次僅僅入圍15強的芝心丸，今次都冇得留低。

【火鍋配料】網友嚴選15種最受歡迎配料 「索汁類」大獲全勝！

資料來源：連登討論區