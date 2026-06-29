焦糖布甸食譜｜實試微波爐焦糖燉蛋5分鐘搞掂！免蒸免焗懶人必學

甜品食譜｜焦糖布甸食譜｜焦糖布甸是很多人喜歡的甜品，就算不吃即做那些，偶然也會去超市或便利店購買日本出品的焦糖布甸，小小一杯已經二十元了！要自己做焦糖布甸其實不難，有人會焗；家裡沒焗爐的人可能會蒸，但其實還有一個更簡便的方法，就是用微波爐！即使是焦糖糖漿都可以靠微波爐做得到！

攝影：鄧穎琪



微波爐焦糖布甸，只需10分鐘便馬上完成，很推薦大家試試！

焦糖布丁相比起做蛋糕等等的甜品，難度不算高，所需材料也相對少，而且全都是家中常備的材料。不過，有時都會見到網民分享自己做焦糖布甸失敗的經驗，例如：煮焦糖煮燶了、布甸有水泡等等，坦白說，筆者都曾經失敗過，並因此歸納出箇中原因，希望以下的做法和小貼士幫到大家。

焦糖布甸食譜｜日本YouTuber分享微波爐做法

日本YouTuber「だれウマ/学生筋肉男飯」曾在頻道分享自己製作微波爐焦糖布甸的食譜，獲過百萬人觀看。筆者也試著做做看，第一次因為未完全看懂日文食譜而有瑕疵，第二次改良後終於成功。

第一次實試失敗作！原因太大力👇👇👇

分享之前的失敗作，就是拂蛋拂得太用力，結果布甸完全不光滑凹凸不平，賣相大分。

焦糖布甸食譜（微波爐版）

材料：

室溫雞蛋1隻

糖3湯匙

水2茶匙

牛奶120毫升

做法：

1. 用闊而矮且耐熱的容器，注入熱水助熱，待容器熱透後，可倒走熱水。

2. 把1湯匙糖倒入容器，盡量鋪平，再加1茶匙水。放入600W火力的微波爐，加熱1分30秒，製作焦糖。

3. 將雞蛋緩緩及輕力打發，加入2湯匙糖、牛奶，並輕力拂勻，有需要的話可加些雲呢拿油提香，以隔篩輔助，將蛋液倒入已有焦糖的容器內。

4. 放入600W火力的微波爐，加熱1分30秒，蛋液大致凝固。用錫紙包好，讓餘熱將蛋再慢慢焗熟，待冷卻後，放入雪櫃冷藏2小時或以上。

5. 從雪櫃取出後，將它倒扣在碟上，輕力搖晃已能脫模。拿走容器，焦糖漿便會自動流落，讓整個布甸都有糖漿。

不失敗貼士：

~製作焦糖時，若見到糖仍未變成咖啡色，可再逐少加熱，每10秒一次，以免太燶。並將焦糖均勻地填滿底部空白部分，但因焦糖冷卻快易變硬，要趁仍未凝固前盡量弄勻。

~拂蛋液時，千萬別猛力打至起泡，輕力打發就好，就算未打勻都可以之後再隔走。第一次失敗就是因拂蛋太用力，結果布甸完全不光滑，總是凹凸不平，賣相扣分。



其他４款焦糖燉蛋食譜（焗、蒸、氣炸鍋、紅茶味）

今次示範的方法，絕對是最適合懶人的做法，只是一個微波爐5分鐘（未計冷藏時間）就搞定，味道有蛋香而不會太甜，吃起來也軟滑，是很適合在家中製作的簡易甜點。此外，以下還有幾個焦糖燉蛋食譜，用蒸的或氣炸鍋都有。而焦糖方面，相比起是次的焦糖糖漿，有人更喜歡脆口如玻璃片般的硬焦糖，以下食譜都會有相關做法提供。

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資料來源：だれウマ/学生筋肉男飯