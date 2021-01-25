驚安之殿堂｜Donki荃灣期間限定店　必掃福袋水果士多啤梨都6款！

撰文： 鄧穎琪 最後更新日期： 2021-01-25 20:22

驚安之殿堂（DON DON DONKI，下簡稱DONKI）每逢節日前後都會開設期間限定店（Pop-up store），繼去年的中秋旺角店、聖誕上水店，如今臨近農曆新年，它們就短租荃灣一個舖位。這次的限定店主打日本水果、新春禮盒和美妝褔袋等，為期1個月，記者已率先逛過，就立即看看有什麼好介紹吧！ 攝影：鄧穎琪

驚安之殿堂本身已在荃灣海之戀設有2.7萬呎旗艦店，但今日起它再進佔同區的愉景新城，開設期間限定店。自消息傳出以來，網民有不少負評，指同區不需要有兩間DONKI，反問為何不在東涌、屯門、觀塘、沙田或元朗等地區開店。不過，今日記者去到首日營業的愉景新城店，一樣有不少居民駐足，證明同區開兩間都一樣吸到客。

DONKI期間限定店門外，有一大隻DONPEN坐鎮，遠處都望到。

新一年是牛年，因此店內也有牛形DONPEN裝飾，手上還挽著DONKI膠袋和褔袋，太可愛了！

坦白說，筆者曾去過旺角的Pop-up store，只得幾款水果，令人頗為失望；而且前兩次的Pop-up store，都開在商場中庭，惟今次卻是租了一個舖位，貨品的確更整齊、更多樣。期間限定店以農曆新年為主題，所售的貨品不止多款士多啤梨、蘋果和蜜柑等時令日本生果，還有很適合送禮的日本手信禮盒、清酒、茶葉，以至是美妝福袋、清潔及消毒用品組合都買得到，相信會是一個辦年貨的熱點。

水果專區有至少6款日本士多啤梨，甜度和香味各有不同。

請按下圖睇荃灣DONKI Pop-up store所售之水果類貨品：

+ 15 + 15 + 15

請按下圖睇荃灣DONKI Pop-up store所售之禮盒及褔袋：

+ 12 + 12 + 12

由於期間限定店以乾貨為主，未有肉類及其他廚房用品、家居雜貨，以下亦會介紹荃灣海之戀DONKI店的貨品，新年買些靚和牛回去打邊爐，都是不錯選擇。

請按下圖睇荃灣DONKI海之戀店所售之肉類：

+ 18 + 18 + 18

【驚安之殿堂】DONKI荃灣店開幕 一文睇晒抵買日本生果肉類食材