咖啡漬去除｜洗咖啡杯陳年咖啡漬方法　簡單2材料徹底洗甩超亮白

咖啡迷的咖啡杯，相信日子有功，已經積滿了黃黃黑黑的咖啡漬，除了用洗潔精之外，不妨考慮更天然的無毒方法，用潔具「孖寶」來清潔，陳年咖啡漬一去無蹤，光潔如新。

攝影︰尹嘉蔚



清洗咖啡杯的前後對比。

陳年咖啡漬靠清潔孖寶：小梳打+白醋

記者實試的潔具孖寶，便是小梳打及白醋，可合併一起用，也可單獨使用，發現去污效果甚為出色，方法簡單、花少少氣力捽幾捽，已經奏效。若是兩者雙劍合璧讓污跡無所遁形，即使是單獨使用其中一種，去污效果一樣出色。

坊間有說，如果小梳打與白醋結合使用，小梳打的弱鹼性，混合白醋的酸性後，會中和兩者清潔的效力。然而，觀察洗咖啡杯的實試結果，小梳打及白醋加在一起使用，清洗陳年咖啡杯漬仍十分有效。

按圖看看舊杯變新杯魔術，小梳打及白醋能作「清潔劑」的原理︰

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清潔咖啡杯污漬步驟：

1. 咖啡杯內放入約半茶匙小梳打，加1瓶蓋白醋。小梳打與白醋結合起化學作用，釋出二氧化碳等並產生氣泡。

2. 倒入自來水至浸滿整隻杯，用海綿擦拭，杯內陳年咖啡漬已完全去除。

小梳打與白醋結合會起泡，當中產生了乙酸鈉、水及二氧化碳，這些物質無助於清潔，但為何這樣的清潔方式仍能發揮作用？



單用梳打粉水或醋 效果如何？

如果酸（白醋）、鹼（小梳打）中和不完全，兩者各自獨立發揮清潔効用。小梳打是尖硬的結晶粒，加水後變糊狀，經過擦拭，尖銳粒子刮走頑固污漬。白醋具清潔咖啡漬的效用，醋是酸性物質，咖啡漬能溶於酸。

但只用小梳打加水，浸杯數分鐘，用海綿擦拭也有效，但只用白醋水浸泡後擦拭，效果差。此法適用於清洗保溫瓶內的污漬及去除異味，記得用軟布或海綿擦拭。

家用的潔具孖寶是小梳打及白醋，坊間建議一起用，又或單獨使用，方式如何也助去除污漬。

燒焦鍋底大翻新僅8分鐘 加2種材料清洗超輕鬆

網上有說撒上大量鹽巴，再加水，就可輕鬆地清洗燒焦的鍋，台灣中視新聞訪問化學老師指，鹽是不會溶解油的，加鹽洗焦鍋去碳不可行。鹽加水不可行，但有兩種常見食材加在一起，雙劍合璧比單用一種的效果更明顯。不用花時間及氣力猛擦，亦毋須令百潔布污卒卒，也能輕鬆洗淨焦鍋，光潔亮麗。

按下圖參考洗焦鍋的妙招及背後科學原理 ︰

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1. 將可樂約半杯，倒入燒焦了的不鏽鋼鍋。

2. 加入約1茶匙梳打粉。

3. 由於可樂是微酸性，梳打粉是鹼性物質，兩者碰上時，即時會有皂化反應，產生類似肥皂泡的現象。

4. 將可樂加熱煮沸約5分鐘。可以先開大火煮沸，然後改用慢免溢鍋。

5. 熄火後，倒掉可樂。加些評洗潔精，注水入鍋。不想令百潔布變污糟，可用廚紙擦拭。

6. 輕鬆擦幾下，碳焦已去掉不少。

7. 再過水清洗一兩遍，焦污已洗淨，完好如初。

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參考貪料︰ETtoday / 早安健康