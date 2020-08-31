【易潔鑊清潔】切勿凍水散熱！5招必學保養法　清洗燒焦不費力

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易潔鑊快速傳熱、煮食多用、清潔方便，是廚房的必備廚具。不過標籤「不粘鍋」都有不少需要注意的保養方法，萬一在煮食和清潔時破壞了表面塗層，使用時便有機會釋放有害物質，影響健康。

萬一在煮食和清潔時破壞了表面塗層，使用時便有機會釋放有害物質，影響健康。（unsplash）

為什麼聲稱是「不粘鍋」，煮食時食物總是容易「黏底」，又容易燒焦食物，發覺清洗時特別吃力？可能是因為一直都的錯誤使用和清潔，破壞了易潔鑊的表面塗層。易潔鑊是廚房的好幫手，正確地使用可以做出成功又美味的料理，定期保養及避免錯誤的清潔方法亦可以延長易潔鍋的壽命。愛煮的話就快點學會以下的易潔鑊清潔保養貼士吧！

避免錯誤清潔易潔鑊，可以延長易潔鍋的壽命。（unsplash）

▼▼▼▼▼按下圖看5招易潔鑊保養清潔法▼▼▼▼▼

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