飲食熱話｜即食麵配料煮前放抑或後放？網民爭持不下大數據這樣說

即食麵是不少人最愛的食物，簡單方便又能立即享用是最大的賣點，雖然只需要加入熱水靜置，完全不需要任何高深的調理技巧，但對有些人來說，就像電影《喜歡你》中演員金城武說的「差一分一秒都不行，這才是即食麵的秘訣！」仍然十分講究，像是配料究竟要先放還是後放，網路上長年分成兩派爭論不休，不過今天終於有了解答。



近日台灣網友在PTT上問，即食麵的熟食配料到底要先加還是後加，舉例台酒花雕雞、滿漢大餐都有內含肉塊的配料，如果等熱水加完再放入，擔心肉塊會冷冷的不好吃。但是如果先加進去，又可能因為熟食二次加熱，導致肉質因此過老，詢問廣大的網友「大家都先加還後加呢」。

即食麵配料先加還是後加？點擊下圖看清網友回應及調查結果！👇👇👇

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對此網友一面倒回應「加熱水後，可以放在碗上加熱，時間到再和麵體混合」、「看統一的包裝我記得是寫後放，用煮的我覺得先後沒差別」、「很多人都放上面阿（啊），等麵軟了之後加進去」，也有網友表示官方說法就是建議後加。如果進一步用《KEYPO大數據關鍵引擎》調查，網路上認為要先加的討論佔比31.32%，後加的則高達68.68%。換句話說，即食麵最正確的調理流程，多數人都支持把配料放在最後加才是正確的做法。

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