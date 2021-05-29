減肥｜吃即食麵容易肥？營養師教吃對麵類、飲食順序減脂肪囤積

撰文： 健康2.0 最後更新日期： 2021-05-29 15:02

你喜歡吃麵？你常常吃麵嗎？不管是覺得麵好吃，還是因為在家準備麵食很方便，或是不知道吃什麼就吃麵食……注意了！營養師提醒，「吃錯麵容易胖喔！」

台灣營養師朱瑞君在Facebook上指出，麵是經過小麥磨成粉再製成的，所以消化吸收非常快，吃過量就容易造成脂肪囤積而肥胖。她提醒以下幾種麵食選擇的注意事項。

吃對麵條！油炸麵熱量高

朱瑞君說明，從麵食的精製度來講，NG（不良）麵條有：白麵條、麵線、刀削麵、烏冬、油麵、伊麵、雞絲麵；比較OK的麵條則是：蕎麥麵、全麥麵、全麥意粉、杜蘭小麥意粉（稍硬）、蒟蒻麵等。因為油炸過的麵熱量高，像是雞絲麵、鍋燒意麵、王子麵、廣東炒麵等，這些在製作過程都會先炸過麵條，因此熱量高。

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寬麵比細麵好

朱瑞君解釋，選擇刀削麵、烏冬會比細麵來得好，因為表面積少，吸收醬料油汁的比例較低，攝取的熱量就會比較少。

小吃麵攤怎麼選？陽春湯麵熱量最低

另外，烹調方式與搭配，也決定一餐的熱量，影響到是否容易發胖！針對外面小吃餐廳各種麵類，朱瑞君指出，熱量高的麵例如：炒麵、麻醬麵、濃湯麵、羹麵（勾芡）、大腸麵線（勾芡）、白汁意粉等。民眾可選擇比較低熱量的如：清湯麵、醋拌乾麵、肉燥乾拌麵、橄欖油清炒意粉。像是陽春湯麵熱量最低，1碗約325大卡。

再者，麵類「適量的麵」再搭配小菜，可以緩和吸收效率。小菜可選擇優質蛋白質如：雞肉絲、豬肉肉絲、牛腱、滷蛋、豆乾、牛肚；蔬菜搭配1-2碟如：燙青菜、滷海帶/蘿蔔、泡菜、涼拌菜等。

吃對順序：蔬菜→清湯→蛋白質→麵

想要吃麵不發胖，還有一個重要的點，就是調整「吃的順序」！朱瑞君強調，吃麵時的順序為：蔬菜→清湯→蛋白質等肉類食物→麵；先從熱量低的蔬菜或湯來墊胃，有些飽足感後，再攝取蛋白質，麵條則是最後吃，可以使澱粉消化變慢，減少轉為脂肪囤積。

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