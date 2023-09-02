颱風蘇拉｜打風淥杯麵5貼士　杯麵倒轉加水麵才熟得均衡軟硬適中

超強颱風蘇拉襲港，繼山竹後再度掛起十號風球信號，為了這個超強颱風，大家都積極備糧嚴陣以待，在各大超市最搶手的就是杯麵，因為杯麵加熱水就食得，是打風期間最方便快捷的食物，但原來淥杯麵都有貼士。



打風淥杯麵5大貼士 不會上面生下面熟

打風的娛樂不是飲飲食食，就是看劇集。杯麵，最常見的煮法便是加入熱水等待3分鐘，你有想過用別的方法淥杯麵令麵條更美味、每條麵的軟硬度一致嗎？杯麵不只有一個煮法，韓國即食麵收藏家朴熙在節目公開自己煮即食麵（韓國稱為拉麵）及淥杯麵的獨門秘方，原來麵餅的不同形狀也會影響口感。

杯麵。（圖片資料：istockphoto）

韓國綜藝節目《第六感》由劉在錫、全昭旻等人主持，每集節目成員們根據製作組準備的主題場所、食物或人物，利用第六感在「真」中找出「假」的事物。節目其中一集找來已經收集即食麵包裝袋16年的收藏家朴熙，他不止對收藏包裝袋非常講究，更隨身帶備不同煮麵工具，務求隨時隨地都可以享用自己滿意的即食麵。

韓國即食麵收藏家朴熙在節目公開自己煮即食麵及淥杯麵的獨門秘方，（《第六感》節目截圖）

一眾節目成員對於朴熙的收藏品表現咄咄稱奇，更邀請即食麵專家即席示範示範煮即食麵的獨門技巧，對於專家所煮的即食麵大家都表示非常好奇，更發現他對即食麵真的非常講究！

請按圖看收藏家朴熙煮即食麵的步驟及貼士：

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步驟1｜將適量的水倒入鍋中待煮滾。

步驟2｜打開即食麵包裝，將麵餅一分為二。而麵餅的碎屑直接吃掉，不要倒入鍋中一同烹煮，朴熙指加入麵餅的碎屑一同烹煮會影響整碗麵的味道，而且正方形的麵餅比圓形的更好吃。麵餅變薄令麵條平均受熱。

步驟3｜放入即食麵內的乾料略煮，利用乾料令水帶有少許味道。

步驟4｜放入已切半的麵餅及調味料包，煮至軟硬適中即成。

杯麵頂部加水原來係錯！

至於方便食用的杯麵，朴熙對此亦有心得，淥杯麵的方法更有別於他人，他不是在杯麵的頂部加水而是從底部倒入熱水！

朴熙淥杯麵其中一個貼士便是倒轉！（《第六感》節目截圖）

請按圖看收藏家朴熙淥杯麵的步驟及貼士：

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步驟1｜沿杯麵的頂部輕力按壓。

步驟2｜將杯麵倒轉放，利用刀將杯麵底部鎅開。

步驟3｜加入適量的熱水淥煮即成。

朴熙指拿出杯麵的麵餅細看的話，可以見到麵餅的正面比較緊密，相反，麵餅背面比較鬆散。當用熱水淥煮後會發現上面的麵口感比較韌，下面的麵比較軟，熟得不均衡。因此需將熱水從底部倒入才可以確保上下的麵質熟得均衡。

經過一眾的節目成員試食過後，表示味道沒有太大分別，令朴熙稍稍失望，不過筆者認為煮即食麵的方法五花八門且各施各法，最重要的是找到自己喜愛的煮法，不知道大家又習慣怎麼煮呢？

劉在錫、全昭旻等一眾節目成員試食即食麵。（《第六感》節目截圖）

之前我們曾訪問過星級茶餐廳「豐魔茶廳」的老闆謝健豐（ Benson），儘管豐魔茶廳現時已結業，但Benson跟有「廚魔」之稱的梁經倫（Alvin）是合作多年的拍檔，一起經營過「Bo Innovation」、「MIC Kitchen」等米芝蓮星級餐廳。他本人醉心研究茶記美食，對出前一丁都有一套獨門煮法。

【煮麵秘技】出前一丁點煮最好？星級茶記老闆教你彈牙美味要識撈

請按圖看Benson煮公仔麵的4大心得：