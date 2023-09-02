颱風蘇拉｜打風淥杯麵5貼士 杯麵倒轉加水麵才熟得均衡軟硬適中
超強颱風蘇拉襲港，繼山竹後再度掛起十號風球信號，為了這個超強颱風，大家都積極備糧嚴陣以待，在各大超市最搶手的就是杯麵，因為杯麵加熱水就食得，是打風期間最方便快捷的食物，但原來淥杯麵都有貼士。
打風淥杯麵5大貼士 不會上面生下面熟
打風的娛樂不是飲飲食食，就是看劇集。杯麵，最常見的煮法便是加入熱水等待3分鐘，你有想過用別的方法淥杯麵令麵條更美味、每條麵的軟硬度一致嗎？杯麵不只有一個煮法，韓國即食麵收藏家朴熙在節目公開自己煮即食麵（韓國稱為拉麵）及淥杯麵的獨門秘方，原來麵餅的不同形狀也會影響口感。
韓國綜藝節目《第六感》由劉在錫、全昭旻等人主持，每集節目成員們根據製作組準備的主題場所、食物或人物，利用第六感在「真」中找出「假」的事物。節目其中一集找來已經收集即食麵包裝袋16年的收藏家朴熙，他不止對收藏包裝袋非常講究，更隨身帶備不同煮麵工具，務求隨時隨地都可以享用自己滿意的即食麵。
一眾節目成員對於朴熙的收藏品表現咄咄稱奇，更邀請即食麵專家即席示範示範煮即食麵的獨門技巧，對於專家所煮的即食麵大家都表示非常好奇，更發現他對即食麵真的非常講究！
請按圖看收藏家朴熙煮即食麵的步驟及貼士：
步驟1｜將適量的水倒入鍋中待煮滾。
步驟2｜打開即食麵包裝，將麵餅一分為二。而麵餅的碎屑直接吃掉，不要倒入鍋中一同烹煮，朴熙指加入麵餅的碎屑一同烹煮會影響整碗麵的味道，而且正方形的麵餅比圓形的更好吃。麵餅變薄令麵條平均受熱。
步驟3｜放入即食麵內的乾料略煮，利用乾料令水帶有少許味道。
步驟4｜放入已切半的麵餅及調味料包，煮至軟硬適中即成。
杯麵頂部加水原來係錯！
至於方便食用的杯麵，朴熙對此亦有心得，淥杯麵的方法更有別於他人，他不是在杯麵的頂部加水而是從底部倒入熱水！
請按圖看收藏家朴熙淥杯麵的步驟及貼士：
步驟1｜沿杯麵的頂部輕力按壓。
步驟2｜將杯麵倒轉放，利用刀將杯麵底部鎅開。
步驟3｜加入適量的熱水淥煮即成。
朴熙指拿出杯麵的麵餅細看的話，可以見到麵餅的正面比較緊密，相反，麵餅背面比較鬆散。當用熱水淥煮後會發現上面的麵口感比較韌，下面的麵比較軟，熟得不均衡。因此需將熱水從底部倒入才可以確保上下的麵質熟得均衡。
經過一眾的節目成員試食過後，表示味道沒有太大分別，令朴熙稍稍失望，不過筆者認為煮即食麵的方法五花八門且各施各法，最重要的是找到自己喜愛的煮法，不知道大家又習慣怎麼煮呢？
之前我們曾訪問過星級茶餐廳「豐魔茶廳」的老闆謝健豐（ Benson），儘管豐魔茶廳現時已結業，但Benson跟有「廚魔」之稱的梁經倫（Alvin）是合作多年的拍檔，一起經營過「Bo Innovation」、「MIC Kitchen」等米芝蓮星級餐廳。他本人醉心研究茶記美食，對出前一丁都有一套獨門煮法。
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