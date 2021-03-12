【Gi味俱全】黃淑儀燒豬頸肉9大貼士　免焗爐一樣外焦內爽

撰文：鄧穎琪
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豬頸肉——不是豬的頸，是面頰附近的部位，它比其他部位爽彈，很多人喜歡吃塗上蜜汁或叉燒醬烤焗的豬頸肉。黃淑儀（Gigi姐）亦一樣愛吃豬頸肉，但由於她在飲食上偏好東南亞風，便試著用一個從新加坡學到的調味料去醃製，變成另一種風味。有別於平時用焗爐的方法，Gigi姐做的「燒豬頸肉」更可免焗爐，做起來焦香，配上特製沾汁清新怡人，馬上把9大貼士學起來吧。
黃淑儀（Gigi姐）在myTV SUPER的節目《Gi味俱全》其中一集，分享了燒豬頸肉的做法。蜜汁豬頸肉很常見，把豬頸肉塗上叉燒醬，相信大家都吃不少。此外，坊間亦有些泰式豬頸肉，而今次Gigi姐做的就是新加坡風味，言談間亦提到，有一種調味料必不可少！
很多人會自製燒豬頸肉，大多都是配叉燒醬或蜜汁，把它變成相對爽口的叉燒般。（節目截圖：《Gi味俱全》）
請按下圖睇豬頸肉醃汁製作方法及必備調味：
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大部分人都會用焗爐來燒豬頸肉，焗爐雖然不用睇火，但最快都要焗30分鐘。如果你家中沒有焗爐，或你不想等這麼久的話，其實簡單煎豬頸肉亦做到同樣效果。
請按下圖睇Gigi姐煎豬頸肉的步驟和有關技巧：
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雖然醃過的豬頸肉已經夠入味，但想它味道再提升的話，Gigi姐會再製作沾醬，所需材料跟醃汁大同小異。在等候豬頸肉期間的空檔，可快手做好沾醬。
請按下圖睇東南亞風味沾醬的製作步驟，及燒豬頸肉完整食譜：
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如果你也喜歡食燒豬頸肉，以下還有兩款食譜可供參考，一個是經典的蜜汁燒豬頸肉，另一個是泰式風味。
蜜汁燒豬頸肉食譜
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