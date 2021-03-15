消委會超市格價｜買多啲仲貴啲？鷹嘜煉奶大包裝比細包裝貴4成！

撰文： 余曉彤 最後更新日期： 2021-03-15 16:42

大包裝貨品一定較平？困綁式銷售一定比單件抵？事實原來並非如此理所當然。消委會於去年12月分別於4間大型連鎖超市進行檢測，發現大包裝的貨品不一定較小包裝的便宜。同一品牌但不同味道的貨品，即使售價相同，亦因貨品的容量不同，單位價格（unit price）相差近8成。

消委會於4間大型連鎖超市包括「AEON」、「百佳」、「惠康」 及「U購」進行調查，發現超市售賣的貨品中，其單位價格差距有明顯分別，資料顯示大包裝的貨品不一定較小包裝的便宜。以雀巢鷹嘜煉奶為例，在百佳及惠康，450克（直立支裝）的價格為32.9元，即每100克（單價）為7.31元，然而350克（罐裝）的價格僅售16.5元，每100克（單價）為4.71元，兩者的單價相差達55.2%。

消委會於去年12月分別於4間大型連鎖超市收集資料，發現大包裝的貨品不一定較小包裝的便宜。（消委會圖片）

何謂單位價格？ 單位價格（簡稱「單價」）指以每相同的單位計算貨品價格，即每100克或每100毫升的貨品價錢。例如：946毫升紙包裝牛奶，售價$26，每100毫升的單價 = $26÷9.46 = $2.75/100毫升

按圖看10種（按總淨重量/容量）貨品的單價較大包裝貨品便宜（全部數據取至第4次收集的價格資料）：

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消委會亦於調查期間，觀察到部分同款貨品但不同包裝（瓶裝或唧裝貨品）所標示的價格亦有頗大分別。以「享氏茄汁」為例，其中567克樽裝唧裝單價 $4.04，分別較320克袋裝單價$2.97及300克樽裝單價$3.3，高36%及22.4%（買一件貨品計）。

按圖看同類貨品不同包裝價格差異（全部數據取至第4次收集的價格資料）：

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消委會最強格價網！

早在2008年，消委會己設有格價網「網上價格一覽通」提供相關超市於網上售賣的貨品單價，方便消費者作比較，亦因手機及平板電腦的普及，已於2019年7月再度推出手機版格價網。格價網包括兩大超市（百佳、惠康）、Market Place by Jason、AEON、大昌食品及屈臣氏。消委會將貨品分了10大類，只要在欄目中揀選心儀的類別，例如蛋糕、飲品（可單選或多選），便會出現相關貨品列表以及六大超市價格，而且還提供過去7天或30天的最高和最低價數據。

消委會設有格價網「網上價格一覽通」提供相關超市於網上售賣的貨品單價，方便消費者作比較，（資料圖片）

【消委會】格價網一掃即睇6大超市貨品價錢！一覧30日價格變化

按下圖看消委會格價網用法及注意事項：

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資料來源：消委會