消委會鹽檢測｜14款沒金屬污染減高血壓致癌風險　幼鹽不可醃肉？

撰文： 余曉彤 最後更新日期： 2021-03-04 20:25

食鹽是煮食時會用到的調味料之一，基本上炒菜、煮湯都一定食用上。市面上的食鹽選擇眾多，該如果選擇安全的食鹽呢？消委會曾檢測市售39款預先包裝的食鹽樣本，發現當中含致癌物砷及微量塑膠，有4款海鹽樣本檢出微塑膠更佔海鹽樣本數目4成。

食鹽是結晶產品，主要成分為氯化鈉，存在於海水、湖水、地下鹵水及地下岩石上的沉積鹽等，再經過不同工序得到純度較高的氯化鈉結晶。因此在市面上找到不同的食鹽種類如餐桌鹽、海鹽、岩鹽等等。食鹽除了用作調味外，當中的鈉更是維持人體機能正常運作的必需元素，但進食過多會增加患高血壓的風險。據世界衛生組織建議，一般成年人每日的鈉攝取量（包括食鹽及現成醬料）應少於2,000毫克（將5克食鹽，相當於一平茶匙）。

消委會檢測市售39款預先包裝的食鹽樣本，發現當中含致癌物砷及微量塑膠。（余曉彤攝）

14款食鹽不含金屬污染物

食鹽在天然環境或生產過程中有機會受重金屬等污染物染物，影響質量及食用安全。消委會指金屬污染物例如鉛、總砷和鎘等都對人體有影響，經飲食慢性攝取鉛或影響兒童的神經發育及降低智力，還會影響成人血壓的收縮壓。長期攝取無機砷，更可導致心血管疾病和高血壓、肺癌、皮膚癌、膀胱癌，以及皮膚病變。

消委會檢測39款預先包裝的食鹽樣本的金屬污染物，發現所有樣本沒有驗出汞（水銀），當中14款樣本並沒有檢出金屬污染物，全部餐桌鹽及煮食用鹽類別均通過檢測，最平$2.6！

佳之選粗鹽通過檢測，不含金屬污染物，其售價只是$2.9！（圖中為餐桌鹽／余曉彤攝）

按圖看消委會食鹽檢測14款不含金屬污染物食鹽（由價格高至低排序，零售價為約數）：

+ 9 + 9 + 9

9款滿分食鹽

消委會亦同時列出9款總評分滿分的食鹽，不含金屬污染物、微塑膠或塑化劑，可以安全食用。

按圖看消委會食鹽檢測9款滿分食鹽（由價格高至低排序，零售價為約數）：

+ 4 + 4 + 4

食鹽種類怎樣分？如何配搭食材？

市售的食鹽大致分為7款，分別為餐桌鹽（烹調用鹽）、海鹽、湖鹽、岩鹽、低鈉鹽、燒鹽及煙燻鹽。雖說全都是鹽，但不同的食鹽原來用法亦各有不同，選擇得宜的話更可大大提升食材的味道。消委會邀請中菜名廚周世韜師傅介紹幾款食鹽用法。

煮食時選擇適當的鹽有助大大提升食物風味。（GettyImage）

按圖看7款食鹽分別及用法：

+ 7 + 7 + 7

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