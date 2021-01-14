消委會｜15款保溫飯壺燜燒壺膳魔師最保溫　2款未達標附使用8貼士

燜燒壺、保溫飯壺是不少帶飯、OL的必備食器之一，因其保溫能力強，保存6-8小時後亦不需翻熱，可直接享用。消委會從市面抽取了8款燜燒壺（即中間沒有間隔）和7款保溫飯壺（中間有間隔）作檢測，發現15款樣本全通過食物接觸物料安全測試標準，但有2款於6小時後未達保溫最低溫度要求。你又知道燜燒壺、保溫飯壺兩者有何分別嗎？哪一款保溫能力較高？怎樣放置食物最好？

消委會檢測15款燜燒壺保溫飯壺保溫效能排名。（資料圖片）

燜燒壺、保溫飯壺有什麼分別？

市面上燜燒壺、保溫飯壺的牌子眾多，保溫能力和功能均有所不同。雖然燜燒壺和保溫飯壺結構都以真空夾層保溫，但燜燒壺是沒有層隔；保溫飯壺則有2-3層層隔，因此兩者的保溫能力亦截然不同。消費者可參考下圖燜燒壺和保溫飯壺的特點再作決定。

燜燒壺與保溫飯壺之分別。（消委會提供）

15款燜燒壺、保溫飯壺保溫效能排名

燜燒壺、保溫飯壺除了着重食用安全外，保溫能力也非常重要，是次測試中，消委會分別測試了6小時、8小時及12小時的保溫效果。15款樣本中，8款燜燒壺樣本於載熱水6小時後量得的溫度由最高76.4°C至63.6°C，均高於歐洲標準對該等容量的相關的要求62°C。而7款保溫飯壺樣本中，則有2款保溫飯壺6小時後未達50°C，分別是Home Coordy及Pole Bear。

（Photo AC）

按圖看15款燜燒壺、保溫飯壺保溫排名（由效能最低至效能最高，以保溫8小時為準）：

+ 10 + 10 + 10

從以上檢測結果顯示，燜燒壺的保溫效能較保溫飯壺為佳。消委會指當食物溫度低於60°C，食物中可能存在的微生物進入容易繁殖的溫度範圍，時間愈久，微生物的數量會愈多，因此建議在6小時內進食。

使用燜燒壺步驟及貼士

燜燒壺曾經在不少媽媽及OL界風靡一時，因其保溫效能可用來焗製簡單湯水、粥、意粉甚至米飯等食物，用保存的熱能令食物變軟及入味。儘管以燜燒壺焗製食物非常方便，但仍有不少須注意地方以免墮入食物安全的陷阱，同時亦謹記燜燒壺只有保溫功能，生鮮食材要先煮熟才可焗製。

按圖看使用燜燒壺步驟及3貼士：

+ 7 + 7 + 7

燜燒壺及保溫飯壺使用及保養貼士

燜燒壺及保溫飯壺的確對自帶午飯人士非常方便，不過有別於普通飯盒，在使用及保養都有不同的地方需留意。以3層保溫飯壺為例，由於每層的保溫溫度不一，所以裝載的食物亦有所不同。

按圖看消委會建議燜燒壺、保溫飯壺使用及保養8貼士：

+ 13 + 13 + 13

【同場加映】一招扭開燜燒杯杯蓋妙法

經常使用燜燒杯的用家便知道，當燜燒杯加入熱食，蓋上杯蓋待數小時後都不能輕易扭開，尤其寒冷的天氣下更會經常遇到。原因是燜燒杯的杯蓋是由塑膠製成，放入熱食會增加杯內壓力，若然壓力太大，杯蓋便難以扭開。

按圖看如何可以把燜燒杯的杯蓋輕鬆扭開！