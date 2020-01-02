【消委會】格價網一掃即睇6大超市貨品價錢！一覧30日價格變化

2020年了，新一年開始也意味著新一輪的加價也開始了。作為精明的消費者，買餸時當然想慳盡一分一毫，不過打工仔們放工時也未必有時間到各超市進行格價，一不小心便買了貴貨！事實上想格價不用親身到訪，只要用手機上消委會的「網上價格一覽通」便可得悉六大超市商品價格！

消委會的格價網早在2008年已經啟用，但因手機及平板電腦的普及，消委會於上年7月再度推出手機版格價網。今次記者會試用這個格價網，看看網站的準確度。

正所謂貨比三家，消委會的「網上價格一覽通」可幫大家即使安坐家中也可格價！（資料圖片 / 何穎琪攝）

格價網除了兩大超市龍頭外，更囊括了香港4大超市，該網會每日更新各項貨品價格，有助消費者輕鬆比較同一貨品在不同超市的價錢。不過一些主打平價貨的超市如佳寶及家興等便沒有包括。

按圖看格價網顯示的6大超市：

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掃描條碼即有格價結果！

消委會的格價網用法非常方便，只要掃描一下貨品的條碼便有齊6間超市的格價，當然如該超市沒有那項貨品便沒有資料顯示。

按下圖看消委會格價網用法及注意事項：

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購物前亦可格價！

走進超市後才格價，對某些人來說也末免不夠效率，因為兩間超市未必是在附近，一來一回也非常費時。此時你可以用消委會格價網的另外4大功能！讓你購物前可以預先格價！

「貨品分類」功能

消委會將貨品分了10大類，只要在欄目中揀選心儀的類別，例如蛋糕、飲品（可單選或多選），便會出現相關貨品列表以及六大超市價格，而且還提供過去7天或30天的最高和最低價數據。

按下圖了解使用方法：

「焦點貨品」功能

消委會會按照季節及貨品關注度，搜羅幾種市民在該月份常買的貨品並放在「焦點貨品」欄，助市民一鍵就可以比較常用貨品的價格。每月的「選擇」月刊內介紹的貨品，也會在焦點貨品欄目出現。

按下圖了解使用方法：

「最大差價」功能

此功能是比較了在六大超市中，價格相差最大的同一款貨品，並顯示當中差價。

按下圖了解使用方法：

「跌價貨品」功能

此功能有助消費者一覽有什麼貨品減價發售。格價網供消費者查閱最近7日或最近30日內，同一貨品每日的價格轉變及跌幅。

按下圖了解使用方法：

消委會的「網上價格一覽通」網站會每日更新，即使是周末或是公眾假期亦如常更新，大家亦能就貨品資訊不準確作資料回饋，消費者無須擔心格價網的資料落後！