行街市｜脹卜卜車厘子大平賣最平$20/2磅！味道如何？5招延長保鮮

車厘子大平賣！車厘子不知今年是否大豐收，街市半條街少說也有六七檔售車厘子，粒粒深紅、脹卜卜大大粒，有些更聲稱是智利車厘子，有些竟售$20/2磅！咁平自然買多幾磅，想慢慢歎，自然要好好保存，究竟怎樣才可延長保鮮？



車厘子大平賣｜智利車厘子$30/2磅 未算最平！

車厘子的當造期快將結束，但旺角的生果街卻被一盒盒新鮮車厘子充斥，而且極便宜，最初看見$25/磅，$45/2磅已很驚訝，問檔口阿姐，車厘子來自哪裡？她卻不停說：純天然、純天然。不過，原來這檔已是全條街最貴的了！行過兩個檔再平， $35/2磅！行行吓又平啲，更大大隻字寫上「智利車厘子」$30/2磅、$40/3磅，但信不信由你。誰知低處未算低，竟有檔車厘子賣$20/2磅，即平均只是$10一磅！這個應該是終極底價吧！

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車厘子大平賣｜記者實試平嘢有冇好？

這些車厘子雖然是便宜貨，但驟眼看跟塔斯曼尼亞32-34cm的車厘子沒兩樣，而且粒粒脹卜卜，究竟味道如何？平嘢有冇好？於是我以$25買了一磅回家實試，當中有一粒爛，有一粒較軟腍。

按圖看看味道如何？

口感：粒粒結實脹卜卜，口感不錯。

味道：不甜也不酸，味道較淡。

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車厘子清洗貼士

清洗車厘子很簡單，只需在進食前放在流水下沖洗便可，也不用浸泡。沖洗時，不要摘去椗部，進食時才摘，避免水中的雜質滲入果肉。

只需進食前車厘子放在流水下沖洗便可，但不要去椗。（photoAC）

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車厘子保存貼士

1 存放雪櫃：車厘子買回家後應存放在雪櫃的蔬菜格，不宜放置室溫，否則容易發霉。車厘子保鮮期約7天。

2 勿拆包裝： 如買盒裝的車厘子，建議用回原裝膠袋把車厘子封好，存放在雪櫃的蔬菜格。

3 抹乾放進紙袋：若然是散裝車厘子，應先把表面完全抹乾，放進紙袋、不密封的容器或膠袋內，再存放存放在雪櫃的蔬菜格。

4 勿去椗清洗：未經清洗並帶梗的車厘子可保存更長時間，建議吃吃多少就洗多少，不要一次過清洗。

5 徹底晾乾存放：清洗了的車厘子應晾乾後才儲存，避免直接放在雪櫃，容易變質。