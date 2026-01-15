失眠解決方法｜8款助眠水果　奇異果入睡快42%／車厘子多瞓90分鐘

失眠解決方法｜助眠水果｜失眠的痛苦，對於秒速入睡的人來說永遠都不會明白，改善失眠的方法千百萬種，吃水果幫助入睡，你又試過未？除了香蕉、奇異果，原來還有不少生果含有褪黑激素、鎂等有助放鬆入睡的成分，不妨試試。



怎樣才算是失眠？

失眠泛指不能入睡、過早或間歇性睡醒而引致睡眠不足。但失眠亦不能以睡眠時間的多少來界定，因為每個人需要的睡眠時數不盡相同，一般成年人約需睡7-8小時。但有人每晚只需睡4小時已足夠，有些則睡10小時或以上仍感不足。

失眠不能以睡眠時間的多少來界定，因每個人需要的睡眠時數不盡相同。（cottonbro＠pexels）

年紀愈大，所需睡眠時間愈少？

錯！年紀愈大，並不代表需要較少時間睡眠，只是年紀大了，較難睡得長久及安寧。因為長者較易受到光線、聲音和身體疼痛影響，較難熟睡。

據衞生署衞生防護中心建議，養成規律的作息，每晚在相同的時間睡覺和起床，日間到戶外接觸陽光，有適當的活動；晚上黑暗、安靜而涼快的地方睡覺或會對睡眠有幫助。

每晚在相同的時間睡覺和起床，日間到戶外接觸陽光，有適當的活動等，養成規律的作息有助改善失眠。（envato）

改善失眠8款水果

1. 香蕉：安撫神經放鬆減壓

香蕉含豐富的鉀和鎂，是天然的肌肉鬆弛劑，有助放鬆減壓，當中的碳水化合物也會提升睡意，至於維他命B6和色氨酸等營養成分，可轉化為血清素，促成褪黑激素的形成，褪黑激素是調節睡眠的主要荷爾蒙。中醫學上，香蕉亦具安撫神經、降血壓、抽筋及消除疲勞等功效，助你安然入睡。長壽飲食｜82歲烹飪專家秘方：香蕉加1物防便秘抗疲勞！健康3配搭

香蕉含不僅含豐富鉀和鎂，還有可助轉化為血清素的色氨酸等營養成分，有助安眠。（Pixabay）

2. 奇異果：睡前吃2個入眠快42%

奇異果維他命C豐富，抗氧化力強，有研究指一個月內，每天睡前一小時進食2個奇異果，與沒有吃的相比，入睡速度快了42%，睡眠中的覺醒現象亦減少達30%。此外，鈣、鎂等成分能穩定情緒、抑制交感神經作用，有助入睡。揀奇異果貼士｜鮮甜多汁挑選4招圓或扁好？日本果農1動作酸可變甜

有研究指一個月內，每天睡前一小時進食2個奇異果，入睡速度快42%。（Photo-AC）

3. 車厘子：每天喝2次車厘子汁 多睡1.5小時

車厘子富含調節睡眠的褪黑激素，即使飲用車厘子汁亦有助改善睡眠質素，有研究顯示，每天喝2次240毫升車厘子汁，連續2星期，失眠人士平均多睡1.5小時。車厘子營養｜治失眠關節炎6功效抗血壓即見效！6品種夏天吃哪種？

每天喝2次240毫升車厘子汁，連續2星期，失眠人士平均多睡1.5小時。（pexels-pixabay）

4. 莓果：減體內氧化壓力

莓果包括藍莓、覆盆子和黑莓均含高水平的抗氧化劑，據美國國家睡眠基金會的專家指，失眠會導致體內氧化。抗氧化劑有助保護失眠帶來的壓力傷害，睡前食用莓果對提升睡眠質素有幫助。莓果營養｜士多啤梨小紅莓女性恩物 8大莓類抗氧力強防心血管病

（Pixabay）

4. 提子：提升睡眠質素 紅酒也有效

提子同樣含有褪黑激素，睡前一小時吃幾粒有助安定神經，提升睡眠品質。提子汁、葡萄醋、紅酒等因而亦具同樣功效。提子營養｜青提減肥紫提降血壓哪色最護膚？徹底洗提子靠1種食材

（kevin andre＠unsplash）

5. 蘋果：鎮靜大腦神經

富含天然褪黑激素的還有蘋果，蘋果中的高含量芳香醇類、鎂和維他命B6，對大腦神經也有鎮靜、令人放鬆的作用，對於促進睡眠同樣重要。 蘋果營養｜蒸蘋果抗氧化能力更高 有助預防癌症！冬天暖身助消化

（pexels-pixabay）

6. 牛油果：減少半夜醒來次數

牛油果的鉀含量要比香蕉還多，一個等於一隻香蕉的3倍，而當中大量的不飽和脂肪有助增加血清素水平，能減輕焦慮不安、減少半夜醒來的次數，從而幫助改善睡眠質素。牛油果｜降血壓防骨質疏鬆9大好處7類人不宜 日食1個減膝痛5成？

（pexels）

7. 菠蘿：吃後褪黑激素多266%

菠蘿褪黑激素含量也很高，有研究發現，進食菠蘿後，體內的褪黑激素提升了266%。睡覺前一至兩小時吃，對於快速入睡及避免提早醒來都有幫助。菠蘿冷知識｜菠蘿/鳳梨3大分別睇頂就知！鮮甜菠蘿3特徵釘突就好?

（Getty）

8. 龍眼：桂圓茶寧心安神

中醫學上龍眼（桂圓）能補益氣血，寧心安神，加上龍眼含豐富葡萄糖、蛋白質、礦物質等營養成分，有助改善失眠困擾。可以桂圓肉配紅棗、枸杞焗煮桂圓茶，晚餐後1小時喝。龍眼功效｜生氣血防失眠5功效 鮮貨清熱/乾貨燥熱？果農教揀3招

（envato）

資料參考尸；The Atlanta Journal、翰醫堂中醫診所