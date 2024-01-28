車厘茄營養｜鐵質是車厘子4倍！護心助防癌4功效　挑選2招紅就好?

車厘茄口感柔軟多汁，富含膳食纖維且營養價值高，每年12月到隔年4月是車厘茄的盛產季，當季的小果番茄美味多汁、價格實惠。專家指出，挑選車厘茄，以外形渾圓飽滿，果皮光滑、轉色均勻亮麗、無裂痕及碰撞痕跡的最優。



車厘茄鐵質=蘋果8倍／車厘子4倍

「番茄紅了，醫生的臉就綠了！」尤其小果番茄酸甜多汁，一口一顆，是深受人們喜愛的環保小尖兵。根據台灣食品藥物管理署資料，車厘茄有豐富的礦物質及維他命A、C及鐵質，是低升糖指數水果，所含的鐵質是蘋果的8倍、奇異果的2.7倍、車厘子的4倍，並且富含茄紅素，有很好的抗氧化效果。

吃番茄6大好處（按圖👇👇👇）

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茄紅素抗癌、抗氧化 美顏又護心

台灣營養師鄭欣宜表示，番茄主要營養素為茄紅素，存在於果肉及番茄表皮，主要的營養功效包括：

1. 抗氧化力

茄紅素可減少身體被自由基傷害，並延緩身體老化。它清除自由基的能力是β胡蘿蔔素的2倍、維他命E的100倍。

2. 降低癌症發生

研究顯示，茄紅素可降低攝護腺癌、胃癌、大腸直腸癌、乳癌、胰臟癌等風險。

3. 保護心血管

茄紅素的抗氧化力還可減少低密度膽固醇氧化，降低動脈硬化風險及心血管疾病發生率。

4. 養顏美容

茄紅素有抗紫外線自由基作用，可減少皮膚老化傷害，降低黑色素的生成。

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挑選優質車厘茄的訣竅

台灣農業部台南農改場傳授挑選車厘茄的訣竅。

1. 外形：渾圓飽滿，果皮光滑、外表表皮光滑、無裂痕及碰撞痕跡、蒂頭不易拔除。

2. 顏色：鮮紅色為佳，顏色愈紅代表茄紅素愈多；如果是橙色或其他顏色的車厘茄，也是顏色愈深的，植化素會愈豐富。避免挑選底部有褐黑痕或發霉的果實。

車厘茄的保存與清洗

買回家的車厘茄，保存時盡量保持蒂頭完整性，以塑膠袋密封，減少水分流失，置於冰箱（7℃）冷藏，可儲藏2周以上。食用時建議吃多少洗多少，以免果實浸水後發生裂果，影響保存期限。

台灣鄭欣宜營養師也介紹廣受歡迎的開胃點心「梅漬車厘茄」的做法。

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梅漬車厘茄

【食材】

車厘茄、話梅、蜂蜜、檸檬汁。



【做法】

1. 將車厘茄底部劃開切十字。

2. 水滾後放入車厘茄煮至外皮裂開。

3. 撈起車厘茄並冰鎮去皮。

4. 將去皮番茄加入適量蜂蜜、話梅、檸檬汁醃製。

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【本文獲「健康2.0」授權轉載。】

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