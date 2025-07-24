車厘子營養｜降血壓防失眠6功效改善11種炎症！6品種夏天吃哪種？

車厘子營養｜車厘子種類｜車厘子好像一年四季都有，但其實是有分夏季及冬季的車厘子，夏季以美國所產的車厘子為主；冬天以南半球的紐西蘭、澳洲及智利的車厘子為主，兩個季節的車厘子口感味道有所不同。



車厘子是有分夏季及冬季的車厘子，夏季以美國所產的車厘子為主。（資料圖片）

夏季是北美車厘子當造的旺季，有華盛頓、加州及俄勒岡州等盛產甜車厘子，密歇根州、紐約州及猶他州等產酸車厘子。車厘子對健康好處甚多，例如有助減少細胞氧化，抗炎症，減輕運動引起的肌肉酸痛和強度下降，助降低膽固醇，降血壓，改善關節炎症和睡眠不足等。

按下圖看車厘子6大功效：

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車厘子6大神奇功效

1. 助抗氧化

車厘子含豐富胡蘿蔔素、維他命C、花青素，有助抗氧化，減低自由基對皮膚細胞的損害。

2. 改善睡眠質素

車厘子含天然褪黑色素，幫助調節生理時鐘，有助失眠者入睡，並改善血液循環。

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3. 防便秘

車厘子含豐富膳食纖維，每100克便有1.6克纖維，纖維量已佔每日建議攝取量的6%，連皮進食可幫助排毒。

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4. 改善關節炎

美國國立衛生研究院資料，發現進食車厘子有效減輕16項研究中的11項炎症，車厘子在幫助抗炎、助細胞抗氧和預防慢性疾病上有不錯的效果。

5. 減少肌肉酸痛

車厘子含有多種植化素、抗發炎物質，可能有助緩解運動引起的肌肉痠痛。

6. 降血壓

車厘子富含抗氧化物，如花青素、桂酸鹽及黃烷3醇，具有降血壓的功效。一項英國研究以15名有早期高血壓徵狀的男士為對象，發現飲用60毫升以水稀釋的濃縮車厘子汁的人，3小時後血壓降低7%。

按下圖看夏季美國主要品種車厘子：

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夏季美國主要品種車厘子一覽

1. BING 306 Cherry

其果皮粉紅色，果肉淺紅色，是所有品種中產期最早的，甜度及酸味高，而且比較硬身。

上市時間：每年4月下旬至5月底，產自美國。



2. RAINIER cherry

RAINIER cherry每年5-7月是產期。

1954年有由美國華府州立大學農業實驗站出產。黃色帶粉紅色澤，其形狀為心型，果粒屬於中等，硬度細膩柔軟，果肉甜美帶有獨特香氣，甜度高，不耐儲而且產期短。

上市時間：每年5至7月，產自美國。



3. CHELAN cherry

其形狀為心型尺寸比較大，果肉呈深紅色，果肉硬度與BING相似，為美國西北櫻桃中早熟品種之一。

上市時間：每年6月下旬，產自美國。



4. SKEENA cherry

果粒非常大，果皮暗紅色至接近黑色，表面有光澤而且果肉紅色，甜度中等而且果肉密緻偏硬。

上市時間：每年7月下旬，產自美國。



5. GLEN RED cherry

果肉爽脆的深紅色車厘子，從表皮到果肉都是深紅色的。這種車厘子比較硬身而且耐運輸，而美國傳統的車厘子較柔軟多汁不耐運輸。

上市時間：每年7月至8月，產自美國。



6. LAPINS cherry

車厘子果粒非常大，深紅色到紫紅色，有光澤但果肉暗紅色，表皮抗裂性高，果蒂較粗不易萎縮，果皮厚韌而且果實很大，肉厚甜度高，現時產量較多。

上市時間：每年7月中旬，產自美國。



按圖看揀車厘子3大條件：

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美國車厘子當造期為？ 美國車厘子於每年5至10月為當造期....... 底部或表皮爆開的車厘子可以吃嗎？ 車厘子的底部或表皮有裂開是一個常見的現象，只要裂開的位置沒有發霉......

參考資料：cherryusa／cherrycorpusa