補鐵食物｜缺鐵可致心臟衰竭！列12種食物鐵含量1種是車厘子140倍

缺鐵不只貧血還會「心臟衰竭」！生理期鐵質流失，來碗溫熱的紅豆湯，不少女性朋友認為，這是補血、補鐵，療癒身心的好方法。不過，營養師說，這其實是個美麗的錯誤！



根據台灣《健康2.0》報導，台灣營養師陳怡婷指出，紅豆確實含有鐵質，但終究是植物性鐵質，人體吸收有限，並不是很好的補鐵來源。而且，紅豆湯除了本身是澱粉以外，還有添加糖的問題，吃多了反而會造成負擔。她認為，有補鐵的需求還是以動物性來源效果較佳，喝豬血湯倒是不錯的選擇。

補鐵食物（按圖看清👇👇👇）

+ 12

相關文章：補鐵食物｜鐵質高未必易吸收 16種補鐵食物牛肉不及鵝脾忌2飲料

缺鐵症狀

台灣陳怡婷營養師表示，鐵質是血紅素中主要攜帶氧氣，帶著氧氣隨著血液至全身提供細胞利用的重要物質，鐵質也參與了神經傳遞物質合成及免疫系統。女性朋友由於生理期的鐵質流失，比較容易有缺鐵現象，缺鐵的症狀包括身體疲倦、氣色不佳、暈眩、掉髮、心跳加快，嚴重甚至會導致免疫功能下降。

依據台灣國民健康署國人膳食營養素參考攝取量，每日鐵質建議量為成人男性10mg，成人女性15mg，補鐵食物的動物性來源主要為血基質鐵，包括豬血（豬紅）、鴨血、豬肝、蛤蜊、蠔、牛肉、豬肉、羊肉等，是補鐵CP值較佳的食物；植物性的非血基質鐵則以紅莧菜、紅鳳菜、紅豆、小麥胚芽、黑豆等的含鐵量最為顯著，但非血基質鐵的吸收率較低，最好搭配維他命C食物，如番石榴、柑橘類、奇異果、士多啤梨等，以輔助鐵質吸收率。

相關文章：貧血飲食｜容易喘、頭暈、心悸？3大營養改善貧血不止要補鐵👇👇👇

+ 5

不少素食的朋友，會以車厘子、提子乾、紅棗當做補鐵食物，但營養師說明，即使同屬於非血基質鐵，但車厘子或提子的鐵質含量並不高，反而是深綠色蔬菜、未精製穀類、豆類的鐵質會比水果類來得高。

台灣陳怡婷營養師列出每100克食物的鐵質含量，分別是：紅莧菜8.5mg、紅豆7.1mg、黑豆6.2 mg、小麥胚芽6.0mg、紅鳳菜6.0mg、無花果4.5mg、黑棗2.4mg、紅棗1.7 mg、提子乾1.5 mg、車厘子0.2mg、提子0.2mg，而每100克的豬血就含有高達28mg的鐵質，相形之下，吃豬紅湯補血的CP值，遠高於紅豆湯。

相關文章：水果冷知識｜女生多吃提子車厘子可補血？營養師破解3大水果迷思👇👇👇

+ 9

另外，台灣陳怡婷營養師也提醒，茶與咖啡中所含的單寧酸會降低鐵質吸收，如果想補血，建議避免隨餐飲用茶飲、咖啡，以免影響吸收。

延伸閱讀：

不吃紅肉也可以補鐵！營養師曝「2原則」吃素也能聰明補

【本文獲「中天新聞網」授權轉載。】

「本文內容反映原文作者的意見，並不代表《香港01》的立場。」