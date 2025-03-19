蛋卷碎屑最美味！網友熱議怎吃一點不浪費？簡單1招吃光超乾淨！

蛋卷是不少人最喜歡的零食之一，由於蛋卷容易「掉屑屑」，因此通常在享用時盒子內都會堆滿掉下的屑屑，許多人為了秉持不浪費的精神，都會努力把屑屑吃光。



近日網友討論「最美味的屑屑怎麼吃？」貼文吸引上百人留言，有人分享自身做法，「我會把那個盒子收回去袋子裡，把盒子往下倒蓋，把屑屑弄到袋子裏，再倒到嘴裡」，讓不少人大讚相當實用。

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一名網友在爆料公社發文詢問，吃蛋卷時盒子中會有不少掉下的屑屑，他好奇「吃蛋捲（蛋卷）剩下最美味的屑屑，大家都怎麼吃？每次倒著吃都灑了滿身」。

網友討論怎麼吃蛋卷碎屑。（Facebook@爆料公社）

其他人則留言分享自身做法：

「用湯匙舀起來吃」、

「有辦法洗手就用捏的，沒辦法就用湯匙，或是先斜一邊敲一敲集中到一角，再直接拿起來倒進嘴裡」、

「敲盒子一個角，讓餅乾屑跑到盒子一個角落，然後倒在嘴裡」、

「蛋捲（蛋卷）當吸管」、

「伸出你的舌頭舔起來」。



有不少人建議善加利用袋子：

「我會把那個盒子收回去袋子裡，把盒子往下倒蓋，把屑屑弄到袋子裡，再倒到嘴裡」、

「盒子回袋內，袋口捏緊，盒子彎曲，手指頭彈幾下盒子，屑屑就掉9成以上，然後抽走盒子，就可以用袋子吃了」；



還有人建議可以加入其他食物：

「我以前會倒一杯牛奶，然後灑進去」、

「挖一坨香草冰淇淋（雪糕）灑上去」。



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台灣的蛋卷是一種經典的傳統零食，以雞蛋、麵粉、砂糖與牛油為主要原料，透過高溫烘烤後捲成圓筒狀，口感香酥脆口，並帶有濃郁的蛋香與奶香。台灣蛋卷品牌眾多，深受消費者與觀光客喜愛，不少品牌更將蛋卷包裝精美，成為熱門伴手禮之一。

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