蛋白質食物｜醫生推薦7大食物補充蛋白質　豆腐第2、雞胸三甲不入

蛋白質是身體不可或缺的重要營養素之一。



日本國保淺間綜合醫院外科部長尾形哲表示，每餐應攝取20～30公克的蛋白質，而且有7種神話級的蛋白質商品，可方便補充蛋白質，趁打折時可多備貨。以下是他的分享。

7大「神話級」蛋白質商品（按圖👇👇👇）

+ 7

蛋白質的重要性

肌肉量提高能提升基礎代謝率，肌肉的主要成分就是蛋白質，因此蛋白質為減重時期至關重要的營養素。此外，身體消化、吸收蛋白質的過程十分費時，能和吸收醣類一樣帶來飽足感，卻不易使人發胖。由於許多人容易蛋白質攝取不足，因此總是建議多攝取蛋白質，但為了整體身體健康著想，請適量即可。

吃多少蛋白質才夠？每餐攝取20～30公克的蛋白質

蛋白質的每日標準攝取量為當下體重乘以1～1.3倍，單位從公斤直接換成公克。舉例而言，體重70公斤的人，其每日蛋白質的適當攝取量為70～91公克。比起挑選一餐專門攝取蛋白質，每餐平均攝取20～30克的蛋白質，不僅有助於身體消化吸收，也能均衡每餐的分量。魚肉類100公克約含蛋白質20公克，蛋一顆約含蛋白質7公克，請各位以上述基準掌握每餐的蛋白質分量。

相關文章：蛋白質｜高蛋白飲食傷腎？一天最多吃多少？營養師揭2種人要注意👇👇👇

+ 9

7大「神話級」蛋白質商品

1. 納豆

能增進腸胃健康的發酵食品。富含植物性蛋白與大量膳食纖維，為蛋白質界的箇中翹楚。推薦早餐固定享用一盒（50公克）。

2. 豆腐

豆腐味道清淡，可以輕鬆搭配任何料理。只要配上一塊涼拌豆腐，儘管減少白飯的分量，也能富含飽足感。

3. 水煮蛋

蛋能讓我們充分攝取只能透過飲食補充的必需胺基酸。可於便利店購入，也可於自家大量烹煮。

4. 舒肥雞胸肉、里肌

蒸煮後加以調味的雞胸肉、雞里肌。現今幾乎可於所有便利店購入，還能選擇自己喜愛的口味。

5. 吞拿魚罐頭

可加入各種料理一起享用。吞拿魚罐頭能長期存放，當家中的肉品和魚類掃蕩一空時，便能立即拆封一罐大快朵頤。

相關文章：素食陷阱｜素食者易缺蛋白質？營養師建議多攝3類食物藜麥花生...👇👇👇

+ 5

6. 鯖魚罐頭

鯖魚罐頭得以長期存放，不多加調理也能美味可口，若和生鮮蔬菜一同添加在白飯上，也能成為一道令人食指大動的料理。

7. 天然芝士

所有種類的芝士皆含有豐沛的蛋白質，但若能挑選的話，請購買馬蘇里拉（Mozzarella）芝士或卡門貝爾（Camembert）芝士等天然芝士。

延伸閲讀：

素食者缺蛋白質警訊！感冒好不了、傷口復原慢 這樣吃更好吸收

【本文獲「健康2.0」授權轉載。】

「本文內容反映原文作者的意見，並不代表《香港01》的立場。」

