雞蛋保存｜雞蛋過期能吃嗎？保存5招最長可放1年　現2狀況要即掉

美國因禽流感疫情，當地雞蛋價格飆漲、庫存緊缺，很多民眾囤購雞蛋。至於台灣雞蛋價格直直落，產地價格與批發價落差不小，也引發爭議。不管蛋價便宜或昂貴，台灣毒物科醫師提醒，雞蛋「建議保質期」相當短，一次不要買太多，如果食用「過期」或保存不當的雞蛋，容易因為微生物污染，引發急性腸胃炎。



雞蛋保存有訣竅！ 專家：冷藏、冷凍方法不同

雞蛋是否應在最佳食用期前吃完？美國農業部（USDA）官網建議，市售雞蛋可放入雪櫃冷凍3至5週，在這期間，可能雞蛋已經「過期」，但只要在雪櫃中妥善儲存，仍可安全食用，紙盒上的日期通常指的是質量最佳日期，而不是安全性問題。

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不過在使用「過期」雞蛋前，請務必檢查是否有變質跡象，例如散發難聞的氣味，或蛋殼出現裂痕等。至於已經煮熟的雞蛋，在雪櫃中冷凍時間不要超過一週。

此外，雞蛋放置時間愈長，品質就會變差，美國農業部和食品藥物監督管理局（FDA）建議，下列保存雞蛋的方式：

1. 為了儘可能長時間保存雞蛋，買回家的新鮮雞蛋應立即存放在40°F華氏度（4°C攝氏度）以下的雪櫃中儲存。

2. 將雞蛋放在雪櫃溫度最低的架層，而不是放在雪櫃門上。

3. 將雞蛋存放在原本自帶的紙盒中冷凍。

4. 不要將雞蛋放置在雪櫃外超過2小時。

5. 若想要冷藏雞蛋，不能帶殼，可以將蛋黃和蛋白打在一起，或單獨冷藏蛋白。冷藏雞蛋可以將安全食用期延長至1年的時間。



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哪些人吃雞蛋要小心？ 嬰幼兒、孕婦、慢性病患者等

台灣林口長庚臨床毒物中心主任顏宗海表示，大賣場、超市所販售的洗選蛋，保存期限約在4周，採購之後，儘量存放在4度C的冷凍中，避免放在雪櫃門上，原因為溫度不夠冷，開關雪櫃門時，所產生的溫差可能縮短雞蛋保存期限。

「雞蛋很容易受到微生物污染。」顏宗海說，雞蛋最引發「沙門氏菌」感染風險，以致出現噁心、嘔吐、腹痛、腹瀉、發燒等急性腸胃炎症狀。如果發生在長者、幼兒、孕婦，以及糖尿病、肝硬化等疾病患者身上，嚴重時可能合併脫水、電解質不平衡、代謝性酸中毒，甚至是致命的敗血症。

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顏宗海建議，在料理雞蛋之前，務必先觀察蛋殼，如果出現發霉、些微破損，或打開蛋殼後，出現臭味，就應捨棄不吃。另避免食用生蛋、半生熟蛋，最好完全烹調，才能降低食安風險。

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