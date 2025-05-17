評測8款世界上最好味即食麵　「即食麵界米芝蓮」冠軍憑1物最誘人

世界上最好吃的即食麵？測評8款！



率先看清8款即食麵！

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本期評測參考：2大世界級即食麵排行榜。

榜單一、即食麵之神“The Ramen Rater”

今天的測評的即食麵參考榜單之一，來自於即食麵之神，愛吃即食麵的人應該都聽過。由美國Hans Lienesch20年前創建的“The Ramen Rater”網站，他每年會吃大量即食麵，並對其進行測評排名，推出年度十大美味即食麵等排行榜。到現在他已經品嘗過超4650種即食麵，榜單對即食麵愛好者具有極高的參考價值，號稱「即食麵屆的米芝蓮」。

榜單二、日本Mognavi零食大賞

第2個參考榜單是日本Mognavi零食大賞的即食麵品類。Mognavi是日本大型美食評論網站，被譽為日本零食界「大眾點評」。每年都會通過海量消費者評論，評選出大賞獎項，上榜的即食麵據說都是經過「真槍實彈」的群眾測評的。

1. mykuali麥克利（馬來西亞） 香濃魚湯米粉

「即食麵之神2025世界Top10即食麵榜單第1名」



即食麵之神評選的2025世界TOP榜單第1名——來自馬來西亞的香濃魚湯米粉。配料是即食麵少見的奶粉料，是湯底的點睛之筆，淡淡的奶香和誘人的乳白色全憑它。吉隆坡正宗的魚湯米粉就長這樣。魚湯醬包裡有鯷魚、魚露、胡椒之類的調味，濃郁又鮮美。米線是很細很細的那種，偏向有韌性的白粉絲，味道淡淡的，浸滿湯汁也是偏清爽的口感。

2. 嗨吃家（中國） 椒麻鍋巴粉

「即食麵之神2025世界Top10即食麵榜單第3名」



作為即食麵之神2025年Top榜單中的唯二國產即食麵，嗨吃家的這款椒麻鍋巴粉有著地道的椒麻風味，麻而不烈，椒而不燥。

牛骨雞湯熬制湯底很鮮香，加上辣子，簡直精準狙擊重口人的喜好。粉絲的調味很好，椒麻味很正宗，不至於很麻。兩大塊脆脆的鍋巴是這碗粉的一大特色。

3. 日清（日本）新加坡叻沙風味杯麵

「2024日本Mognavi即食麵大賞拉麵榜單第1名」



日清推出的東南亞口味杯麵，新加坡叻沙口味是最近的人氣款。叻沙是辣、酸、甜三種味道的結合，叻沙醬需要在泡的過程中放在麵蓋上加熱，最後再加入麵中拌勻。入口既有辣味的熱烈刺激，又有酸味的清爽解膩，還有甜味的柔和醇厚，讓人回味無窮。

4. PrimaTaste全穀物（新加坡） 咖喱椰漿麵

「即食麵之神世界Top10即食麵2024榜單第1名」



百勝廚是新加坡最知名的速食品牌之一，他們家的即食麵包攬了好幾年即食麵之神TOP榜單的第一名。這款麵餅用的是精製硬質小麥粉，比普通的麵條勁道很多。湯底見分曉，濃郁又香甜，新加披南洋風味強烈，椰子香氣縈繞舌尖，鹹辣的咖喱味與香濃的椰子味完美融合。

5. 日清（日本） 最強油豆腐烏冬麵

「2024日本Mognavi即食麵大賞烏冬榜單同系列烏冬麵」



最強油豆腐烏冬麵分日版和中版，日本產的麵條形狀較扁，混雜微弱蔥香，Q彈爽滑。一碗裡有1大塊油豆腐和兩個料包。大塊鬆軟油豆腐和鰹魚風味湯底的完美融合，一口下去濃郁的豆製品香氣和湯底的鮮美交織，麵條是偏筋道的那種，嗦起來在空氣中會甩出漂亮的弧度。

6. miABC（印尼）乾撈即食麵

「即食麵之神世界Top10即食麵2025榜單第9名」



營多撈麵小小一包，應該很多人都吃過，熱水泡3分鐘就好了，特別方便。麵條泡完還是蠻多的，比普通即食麵細一點，主要的味道就是甜醬油與甜辣醬的感覺，拌好的麵吃起來非常爽滑又乾爽，偏甜辣的味道吃起來很帶勁。

7. Samyang三養（韓國） 蔬湯麵

「即食麵之神世界Top10即食麵2025榜單第10名」



三養是韓式即食麵的大品牌了，這款名叫「好吃的拉麵」的蔬湯麵也是遺珠。味道蔬菜味不重，不是獵奇的「蔬菜即食麵」，味道是很豐富的韓式拉麵風味，湯底偏香辣風味，帶一點淡淡的蔬菜香氣，麵條也很勁道，沒有很重的調料味道，清清爽爽好吃的一款。

8. 日清（日本）醬汁炒麵

「2024日本Mognavi即食麵大賞拉炒麵榜單第3名」



這碗日清拌麵去年登上Mognavi即食麵大賞，重現了日式傳統醬汁炒麵的的濃郁醬汁。拌麵是濃郁醬香掛的，在保持濃郁香氣和口感的同時，增強了炒豬肉的風味和濃郁度，伴有炒麵風味的輕微焦香。配料是切碎的椰菜和豬肉，還有綠海藻和醃薑的香鬆，層次和風味是很高級的。

「好了好了，本月即食麵份額已達標」