食物安全｜韓國農心即食麵驗出殘餘農藥全銷毀　日本1水果再超標

台灣食藥署在11日公布邊境查驗不合格名單，在前幾週頻上榜的日本鮮士多啤梨，本週也有5批來自日本的鮮士多啤梨因為農藥殘留超標而上榜，總重量接近1噸。另外台灣人愛吃的韓國農心精燉牛骨湯麵，其中的「乾燥青蔥」也驗出殘留農藥環氧乙烷，共320包176公斤產品退運銷毀。



台灣食藥署公布資料顯示，本週共有5批分別來自奈良等不同區域的日本鮮士多啤梨，驗出農藥賽安勃殘留約為0.02到1ppm不等，總重量為964.66公斤。

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目前已針對日本士多啤梨進行100%抽驗；台灣食藥署北區管理中心科長陳慶裕表示，原先100%查驗的標準預計在3月底放寬，然因近期又發現違規，將延長至5月底。

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除此之外，台灣人愛吃的韓國進口即食麵「農心」也被查出違規，「NONGSHIMNongshim 農心精燉牛骨湯麵」檢出環氧乙烷0.957mg/kg，共有320包產品總計176公斤需退運銷毀。陳慶裕表示，未來同一進口商的產品將提高查驗規模至20到50%。其他產品則有韓國鮮提子，檢出農藥殘留特安勃0.02ppm；日本「鮮藍莓」檢出農藥諾伐隆0.03ppm等。

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