煮麵貼士｜韓國5星主廚親授煮即食麵5秘訣　Q彈入味1動作重複2次?

即食麵料理簡單，不知道吃什麼的時候買一包即食麵，加入青菜、蛋就能上桌，簡單飽餐一頓。



不過你知道煮即食麵其實也有很多技巧嗎？來自韓國的五星主廚孫榮就提醒，將蛋加到麵裡後千萬不要攪拌，因為這樣會讓即食麵味道跟蛋混在一起。

即食麵怎麼煮最好吃？

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即食麵怎麼煮最好吃？五星主廚親授秘訣

韓國主廚孫榮介紹，韓國人相當愛吃即食麵，因此每個人都有關即食麵的料理技巧，孫榮分享自己即食麵方法，第一個要注意的就是「水量」即食麵都有適合的水量，建議不要超過包裝上的建議水量，不然這樣味道會變得太淡，如果想要麵體更加入味，也可以放一半的水就好，至於調味粉包，還沒滾前就先依個人味道適量加入。

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水滾之後放入麵體，如果想要麵的口感Q一點，可以煮4分鐘；如果口感想要軟一點，那就煮5分鐘，還有一個秘訣是，大概煮了2分鐘後，將麵夾起散熱再放回熱水中，這樣的動作重複做2到3次，這樣的用意是讓麵體熟度更加平均。等即食麵煮到一個段落，可以將蛋打散後放入，不過加進去後要記得不要攪拌，不然湯底跟雞蛋的混在一起即食麵的味道就不會出來。

【本文經《風傳媒》授權轉載，原文：泡麵怎麼煮最好吃？五星主廚親授水量、調味料順序秘訣，加蛋後千萬別攪拌】

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