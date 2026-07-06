飯煲黐底｜電飯煲黐底難清洗？揭4原因洗米錯1步都黐+4行為傷塗層

電飯煲黐底｜電飯煲用久後就會出現「黐底」的問題，有時黏在鍋底的米量甚至直逼一碗飯，不僅清洗時刮得很費力，還非常浪費。很多人純粹以為是內膽問題，事實上，連洗米次數不夠都會導致黐底。平時又應怎保養？



電飯煲用久後就會出現「黐底」的問題，有時黏在鍋底的米量甚至直逼一碗飯，不僅清洗時刮得很費力，還非常浪費糧食。（4903362254@小紅書）

電飯煲黐底4原因

1. 內膽塗層損壞

據知名家電品牌德國寶（German Pool）官方網站的資料顯示，現代的電飯煲內膽通常都有不黏塗層，可防止黐底、確保傳熱均勻並保護內膽。若塗層受損，會導致傳熱不均，出現米飯黐底，甚至半生熟的情況。

2. 米水比例不當

水和米的比例決定米飯的口感，若水放得太少，底部的澱粉會在水分蒸發後直接焦化，導致黐底或糊底。反之若水放得太多則會延長煮沸時間，一樣黐底。

3. 保溫時間過長

米飯煮熟後若長時間保溫，水分會不斷蒸發，導致底層米飯變乾、變硬。

4. 洗米次數不夠

米在收割加工的過程中，會殘留米糠、灰塵與雜質。如果洗米次數不夠，這些殘留的澱粉、雜質會直接溶於水，煮飯時便易黐底。據台灣農業知識入口網的資料顯示，一般過2到3次水便可。另外，亦不要直接用電飯煲內膽洗米，以免刮傷塗層。

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洗米次數不夠煮飯時便易黐底，一般過2到3次水便可。（macaro）

電飯煲黐底｜內膽塗層無害？

電飯煲黐底，不少人會擔心塗層吃下肚危害健康。對此，香港理工大學食品科學及營養學系客座副教授梁嘉聲博士表示，電飯煲塗層是一種叫聚四氟乙烯（PTFE）的塑料，即使誤食亦不會被人體吸收，會自然排出。雖然PTFE在高溫的情況下會釋出有毒物質，但其熔點高達350℃，而電飯煲最高得100℃，所以就算吃入肚都不會對人體溝成危險。電飯煲保養｜內膽塗層剝落會致癌？唔用得？專家解謎教3正確用法

電飯煲黐底｜煮飯4行為大錯特錯要避免

雖然塗層不會損害健康，但也不應忽視。塗層剝落得愈厲害，黐底的情況就愈嚴重，想延長使用壽命就要避開以下4個使用習慣。

1. 煮酸性（如酸辣湯）或帶硬殼的菜（如扇貝、螃蟹等）。

2. 用金屬的筷子、飯勺，會刮花塗層。

3. 鍋膽還熱時直接用凍水洗，會引發塗層變形。

4. 用鋼絲刷洗電飯煲內膽。



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鍋膽還熱時直接用凍水洗，會引發塗層變形。（istockphoto）

電飯煲清洗3處最易漏

電飯煲不能只洗內膽，忽略3地方日積月累分分鐘會滋生細菌，引起腹痛、腹瀉等。

1 蒸汽孔：煮粥或湯時溢出的食物會殘留在蒸汽孔中，滋生沙門氏菌和大腸桿菌。

2 儲水盒：有些電飯煲會有儲水盒，不要等裝滿才倒，應時不時清洗。

3 密封膠圈：縫隙殘留的湯水會發霉，若無法拆可用棉簽蘸取小蘇打與白醋擦拭。

