電飯煲清洗｜女子忽略1位置沒洗 比廁所還髒！3步清潔3地方最易漏

電飯煲清洗｜電飯煲是很多人家中每天必用的廚房家電，然而，用後應怎麼清洗？只洗內膽，就以為萬無一失？殊不知，忽略了1關鍵地方，日積月累分分鐘比廁所還髒，甚至你可能每天都在吃「霉菌拌飯」而不自知。



電飯煲清洗｜電飯煲2年沒洗內蓋 傳出陣陣餿味

綜合內媒報道，江蘇1名女網民在社交平台上分享，指用了2年的電飯煲傳出一陣「餿味」，起初她嘗試清洗頂部膠圈，但臭味仍未消散。在「抱著拆壞的心態」拆解內蓋後發現滿是黑色的污垢，事主坦言，過去不知道內蓋可以拆卸，看到這副景象直呼「差點噁心到吐了」。

電飯煲保養｜內膽塗層剝落會致癌？唔用得？專家解謎教3正確用法

電飯煲清洗｜兩極分化言論 說明書上有寫？

影片曝光後，有不少「同道中人」表示，完全不知道還可以拆下來洗，但也有網友感到驚訝表示，看不到說明書上寫著的使用後請清洗？

「這個位我一直洗，難道你從沒洗過?」

「基本生活經驗是零?」

「你怎麼好意思發出來」

「不看說明書的？」

「特別是熬粥以後，裏面全是米湯漬」



電飯煲清洗｜正確3步清洗法

電飯煲清洗不乾淨，不止有異味那麼簡單，還會滋生細菌導致食物中毒（如嘔吐、腹瀉等症狀）。其實只要簡單3步就能清洗乾淨：

1. 冷卻：斷電待機約30分鐘，確認不燙手後，按下卡扣拆下。

2. 清洗：用中性洗潔精（pH值在6至8之間）與軟海綿來清洗以免刮傷塗層。

3. 晾乾：一定要用乾布抹乾或自然晾乾再裝回，避免發霉。



不過要提醒大家，並非所有電飯煲都採用卡扣設計，建議先翻閱說明書，切勿強拆。除此之外，根據中國食品安全網的資料顯示，電飯煲還有這3個地方需要清洗：

1 蒸汽孔：煮粥或湯時溢出的食物會殘留在蒸汽孔中，滋生沙門氏菌和大腸桿菌。

2 儲水盒：有些電飯煲會有儲水盒，不要等裝滿才倒，應時不時清洗。

3 密封膠圈：縫隙殘留的湯水會發霉，若無法拆可用棉簽蘸取小蘇打與白醋擦拭。

