電飯煲快煮／慢煮模式更耗電？專家教掌握煮飯2關鍵 年省25%電費

根據日媒「FINANCIAL FIELD」報導，許多人在忙碌時會選擇使用電飯煲的「快煮模式」煮飯，以為這樣不僅省時，也能順便省電費。不過專家提醒，快煮雖然縮短煮飯時間，但因加熱火力更強，實際上並不會減少電力消耗，有時甚至還會略微增加，因此並非節省電費的好方法。



快煮模式的原理是縮短浸泡與悶蒸時間，透過強力加熱快速完成炊飯。以一般5.5杯容量的電飯煲為例，一般煮飯模式平均消耗約200Wh，折合電費約6.2日圓。省電模式則約150Wh，電費約4.65日圓，單次差額約1.55日圓。若天天煮飯，一年下來可省下約566日圓。

要注意的是，「保溫時間」的長短對電費影響更大。一般電飯煲保溫1小時約耗15Wh，電費約0.47日圓。若每天持續保溫12小時，一年下來電費可高達約2037日圓，遠遠超過快煮或一般煮飯模式的差額。

專家建議，

「調整米飯保溫的習慣」是最有效的省電方式。

例如使用預約功能，讓米飯在用餐前煮好，或將吃不完的飯分裝冷凍，再以微波加熱取代長時間保溫。

想降低電費，應以：

1. 「省電模式」搭配「縮短保溫時間」為主

2. 再視情況選擇預約煮飯與冷凍保存的方式



這樣既能維持米飯口感，也能有效減少家庭用電支出。

相關文章︰入廚貼士｜煮飯多加2材料如魔法 白飯凍了不乾硬保持鬆軟有飯香

【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】

「本文內容反映原文作者的意見，並不代表《香港01》的立場。」

