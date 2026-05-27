電飯煲保溫逾4小時細菌翻倍！洗電飯煲3位置最易漏　生病菌致短路

近日，#電飯煲「保温」不能超4小時#話題，引起許多網友關注。



一些人為了省事，把剩飯剩菜放在電飯煲中持續保温，留到下一頓，甚至第二天再吃，這個習慣無意中給身體埋下了健康隱患。

清潔電飯煲3個容易忽略的地方（01製圖）

清洗電飯煲時別忘了這3個地方，長時間不清洗容易產生病菌👇👇👇

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電飯煲保温≠保鮮 細菌易滋生

電飯煲的「保温」功能一般維持在60℃～70℃，但電飯煲內飯菜往往受熱不均，飯菜上層接觸空氣的部分，温度很容易降到60℃以下，跌入細菌繁殖的「危險温度帶」。

世界衛生組織明確將5℃～60℃界定為食物的「危險温度帶」，在這個區間，食物裏的細菌繁殖最活躍。

如果飯菜被吃過幾口，或者勺子沾過口水，細菌就有了可乘之機。比如金黃色葡萄球菌和沙門氏菌，一旦進入，只要温度合適就會快速繁殖。

家裏的電飯煲不是保鮮箱。即使不打開蓋子，長時間保温也可能導致細菌繁殖，危害身體健康。

注意

1. 電飯煲上方開有氣孔，不屬於密閉環境

2. 電飯煲保温時，部分細菌仍可以存活繁殖（如一些耐熱菌），甚至產生致病毒素



吃不完的米飯應該如何儲存？

根據市場監管總局發布的《餐飲服務食品安全操作規範》，燒熟後2小時，食品的中心温度保持在60℃以上（熱藏）的，其食用時限（從燒熟至食用的間隔時間）為燒熟後4小時。

為了保證食品安全，吃不完的米飯應在2個小時內放入雪櫃冷藏；電飯煲保温不要超過4個小時；在食用剩米飯時必須徹底加熱。

此外，日常使用電飯煲後，應及時清潔，避免殘渣殘留，尤其要注意排氣孔、密封膠圈等部位。

清潔電飯煲 別忘這三處

1. 排氣孔

排氣孔是煮飯時排出蒸氣的地方，食物蒸氣中會攜帶大量食物碎屑與營養物質，長時間不清洗易產生病菌。

清洗建議：拆除後用適量清潔劑擦洗，晾乾後重新安裝。

2. 密封膠圈

密封膠圈是被大家忽略的衛生死角，在膠圈和蓋子的對接處容易堆積湯飯殘渣。

清洗建議：把膠圈拆下來放在含有清洗劑的温水裏浸泡幾分鐘，用抹布沿着膠圈擦洗，最後用清水徹底沖洗擦乾，待晾乾後再重新裝蓋使用。

3. 電熱盤

在電飯煲內膽下方有加熱器件，若盛飯時不小心掉落米飯、米湯等食物殘渣，時間長了會導致電熱盤發黃變黑，形成厚厚的污垢，進而影響電飯煲使用性能，甚至可能引發短路。

清洗建議：用小毛刷蘸取小蘇打或專業清洗劑，順着電熱盤的紋路進行清潔，清潔完畢後用半乾的軟布擦乾淨。

注意：清潔電熱盤時務必要斷電，且不能浸水清洗，避免觸電



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