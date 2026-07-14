日本城改名真好城！優惠低至5折/$100任揀3件/Tefal易潔鍋減$271

日本城改名｜日本城優惠｜日本城由明日（15日）起將改名為「JHC真好城」引起熱議。除了品牌大轉型，面對激烈競爭亦同步推出多項優惠。當中最受歡迎的便是$100任揀3件，包括日本珍珠米、無鹽焗腰果等。此外，一組4件易潔煎鍋套裝亦由原價$659大幅減至$388！



日本城名字來由

日本城（Japan Home Centre，簡稱 JHC）是香港大型連鎖家居住宅及生活用品零售商，其母公司為香港上市企業國際家居零售（1373），1991年由香港創辦人劉栢輝與魏麗霞成立。主打售賣日本進口家庭用品以及效法日本「百元店」的經營模式，其英文名稱「Japan Home Centre（JHC）」也由此而來。

日本城改名為真好城

主席兼集團行政總裁魏麗霞解釋，公司經過35年的發展，必須要做出改變，決定由傳統連鎖零售專門店變為服務港澳不同社區的「一站式生活平台」，並把日本城將改名為「JHC真好城」。而「JHC真好城」全港第一間升級旗艦店，明天（15日）就在銅鑼灣高士威道8號正式開幕，同時亦推出多種優惠。

國際家居零售有限公司主席兼集團行政總裁魏麗霞。（資料圖片）

日本城優惠｜$100任揀3件

日本城推出$100任揀3件的優惠，包括微波爐玻璃食物盒3個裝原價$59.9；櫻城牌日本珍珠米（3公斤裝）原價$49.9；LAFOOCO無鹽焗腰果（270克）原價$39.9；三養薯仔拉麵（5包裝）原價$36.9；EZ COOK鋁箔卷裝（200FT）原價$52.9。優惠低至5折。

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日本城優惠｜Tefal 4件易潔煎鍋套裝$388 原價$659

廚具方面，推出限時優惠，包括TEFAL日常烹飪4件易潔煎鍋套裝$388（原價$659）活動期到7月16日止。另外，還有其他優惠，其中EZ COOK不銹鋼雪平鍋$59.9（原價$99）；金蓋玻璃樽3件套裝$30/2件（原價$29.9/件）；MATSUSHO松井二合一早餐機$259（原價$399）；MATSUSHO松井全智能電熱水瓶（5L）$499，原價$699，MATSUSHO松井壓鑄鋁鴛鴦鍋 （火鍋/煮飯，3L) $259（原價$359）；MATSUSHO松井多功能氣炸鍋$239（原價$299）；MATSUSHO松井電飯煲$259（$原價329）.

日本城優惠｜油浸吞拿魚$18/2件 佛跳牆$59

飲食方面，更有多種特價商品。包括味100油浸吞拿魚185克$18/2件（原價$15.9/件）；伊藤園日版大麥茶650毫升$18/2件（原價$11.9/件）；&JOY無鹽味雜果仁454克$108/2件（原價$59.9）；&JOY經典三合一即溶咖啡20條裝$38/2件（原價$21.9）；珍御佛跳牆禮盒$59.9（原價$78）；味100精選雞肉午餐肉198克$18/2件（原價$9.9/件）；NAUTILUS 吞拿魚醬餅乾餐85克$23/2件（原價$16.9）。