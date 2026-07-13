龔嘉欣發聲明與KEW+解約　疑因草莓薄片惹爭議　附5簡易蛋糕食譜

龔嘉欣｜簡易蛋糕食譜｜昨日（12日）無線視后龔嘉欣（Katy）在Instagram宣佈與品牌「KEW+」終止合作關係，更表明不會為該品牌任何行為承擔法律責任。據了解，今次的解約被外界認為與近日網絡上的一宗「KEW+」士多啤梨蛋糕疑似「偷工減料」的爭議有關。「龔嘉欣」名字亦因而登Google熱搜榜第一。



「KEW+」士多啤梨蛋糕惹爭議 員工：為賣相好看

有網民在threads上以「生日詐騙案!!!偷工減料???」為題發視頻分享自己從「KEW+」蛋糕店買了一個士多啤梨蛋糕，當她撕開蛋糕邊的膠片時， 黏在上面的士多啤梨片竟然全被扯了下來。該網民直言「一瞬間以為士多啤梨係圖案」，雖然樓主在內文有寫「個蛋糕係好食嘅」，但視頻一出，掀起網民熱議。

事件爆發後，一名自稱「KEW+」的員工在貼文下回應，否認蛋糕偷工減料。該員工解釋士多啤梨切得薄如紙片是為了貼緊膠圈，若切得太厚，果肉與膠圈之間的空隙會因溫差產生冷凝水（倒汗水），影響外觀。並強調店內用的是日本北海道及九州產的日本生牛乳，約$200/升，成本高昂。該員工還警告樓主會有機會告誹謗，追究聲譽損失。

龔嘉欣小紅書教煮米線 做法顛覆傳統惹質疑35字回應+附煮肉碎4招

「KEW+」蛋糕引發公關危機

這番言論被網民痛批態度惡劣，火上加油。事後樓主再收到該員工的私信，對方一邊透露被公司要求刪除留言，一邊更暗示「做甜品很難賺錢，很多老闆都是有錢人，不在乎虧本但很顧面子」。事實上，這類「士多啤梨薄片」之前就在Threads引發過討論，不過，當時有行內網民出來平反，亦解釋是因為怕賣相不好看，並非為了省成本而故意欺騙消費者。

龔嘉欣發律師聲明 宣佈早已終止合作

面對持續升溫的輿論，店家至今未有官方回應。反而是龔嘉欣率先發表強硬聲明。她公開了王鄧律師事務所發出的法律文件（編號：HB/12853/2025/MIS），當中明確列出兩大重點：第一，她自2025年1月23日起，已終止與「KEW+」及所有相關品牌的一切法律關係；第二，自同日起，該品牌、相關企業及其員工所造成的任何行為或疏忽，她概不承擔任何法律責任。

蛋糕食譜｜靠1神器免焗爐打蛋機做出鬆軟蛋糕！附微波爐/飯煲做法

同場加映：簡易蛋糕食譜5大推介

龔嘉欣非常熱愛甜品，尤其蛋糕。早前亦曾與朋友合夥開過蛋糕店，目前已經有4間分店，分別在尖沙咀、圍方以及九龍塘。不過，對於消費者而言，如果想吃到最真材實料、又大粒又甜的士多啤梨或其他果肉，最安心的方法都是自己親自炮製。以下就為大家推薦5款做法簡單的蛋糕食譜，讓你在家也能輕鬆做出美味甜品！

簡易蛋糕食譜1｜士多啤梨卷蛋

【蛋糕食譜】士多啤梨卷蛋輕盈鬆軟 簡易分蛋法零失敗！

士多啤梨卷蛋食譜

+ 9

簡易蛋糕食譜2｜巴斯克焦香芝士蛋糕

【Basque Cheesecake食譜】巴斯克芝士蛋糕最緊要燶！新手必成功

巴斯克焦香芝士蛋糕食譜

簡易蛋糕食譜3｜紙包蛋糕

【蛋糕食譜】港式紙包蛋糕 茶記懷舊糕餅媲美梳乎厘

紙包蛋糕食譜

+ 7

簡易蛋糕食譜4｜電飯煲古早味蛋糕

電飯煲蛋糕食譜｜古早味蛋糕綿密滿蛋香 1招免用泡打粉同樣鬆軟

電飯煲古早味蛋糕食譜

簡易蛋糕食譜5｜牛油果純素芝士蛋糕

【蛋糕食譜】牛油果純素芝士蛋糕雪糕口感 免蛋奶甜品4步做妥！