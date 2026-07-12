外賣飲品去冰　易腹瀉食物中毒！營養師教正確冰量+2類飲料最高危

近期氣溫持續偏高，不少人喜歡揪團點外送飲料解渴消暑。



有些人認為點「去冰」能喝得更健康，但台灣黃雅鈺營養師提醒，去冰的外送飲料沒有冰塊維持低溫，再加上炎熱天氣，飲料在運送途中變質的風險可能增加，嚴重時甚至導致食物中毒，造成上吐下瀉恐苦不堪言。

高溫天氣外送飲料去冰 「危險溫度帶」成細菌溫床

黃雅鈺營養師說明，飲料從製作完成、外送員取餐，再到顧客手中，其實已經過了一段時間。外送飲料如果不加冰，溫度落在攝氏60至70度，也就是「危險溫度帶」，適合許多細菌快速繁殖。常見可能引起食物中毒的細菌包括沙門氏桿菌、大腸桿菌及腸桿菌科，症狀從輕微腹痛、腹瀉，到嘔吐、嚴重腹瀉、發燒、頭痛、伴隨血便或膿便等都有可能。

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營養師教你冰量這樣調！飲料也有「最佳賞味期」

那麼飲料冰量該怎麼調整？黃雅鈺營養師表示，乳品及豆製品飲料蛋白質含量高，變質風險也更高，因此像是加入了鮮奶、豆漿、多多類等含蛋白質或高糖飲品，建議選擇「正常冰」；一般茶類相較之下冰量可少一點，但也要將路途時間納入評估。

此外，飲料的「最佳賞味期」就是安全保鮮期，黃雅鈺營養師強調，無論是冷飲或熱飲，通常建議在1至2小時內飲用完畢，不過還是要看飲料基底、冰塊量、飲料放置地點環境及氣溫等，最好還是盡快喝完。

飲品外送、外帶兼顧食安 還有這些做法能延長新鮮度

黃雅鈺營養師進一步表示，外送飲品不能選擇盛裝容器，應該多加一點冰塊維持低溫。若是自行外帶，除了適度加冰，如果遇到固定冰量的飲料，大家可自備保冷袋或保冷劑，延長保存時間。若習慣自帶環保容器，也可以選擇保冷效果較佳的「冰霸杯」，幫助維持飲品新鮮度。

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常見問題解答 (FAQ)

我為了減肥一天只吃一餐，平常都靠點外送的「無糖去冰飲料」來解嘴饞，如果飲料壞掉頂多拉個肚子當作排毒，應該沒關係吧？ 這種想法非常危險！變質飲料引發的細菌性食物中毒，嚴重時若細菌進入血液，極可能引發致命的敗血症！此外，為了減肥而「一天只吃一餐」，長時間的空腹會讓膽囊缺乏收縮，導致滯留的膽汁結晶鈣化，大幅增加罹患「膽結石」的機率。一旦結石卡住膽管並誘發感染，一樣會有休克與敗血症的危機，千萬別把虐待腸胃當作排毒減肥。 如果我點了含咖啡因的外送飲料（像綠茶、烏龍茶），喝完之後覺得頭暈、心悸，是因為飲料變質食物中毒嗎？ 不一定是食物中毒！喝完茶飲後感到心悸或頭暈，很可能是咖啡因刺激交感神經，導致血壓或心跳短暫升高。食物中毒通常會伴隨明顯的腸胃道症狀（如嘔吐、腹瀉）。建議有心血管疑慮的民眾可以養成居家量測血壓的習慣，但要特別注意，測量血壓「前半小時內」絕對不要飲用含咖啡因的茶或咖啡，以免數據失準！ 我喝了放在室溫很久的飲料後，不但覺得噁心想吐，還覺得「胸悶、喘不過氣」，這是食物中毒的典型症狀嗎？ 請立刻就醫！雖然嚴重的食物中毒可能會因為劇烈嘔吐、脫水而導致全身虛弱，但「胸悶、喘不過氣」並非單純腸胃炎的典型症狀，這極有可能是心血管疾病發出的無聲警告（如心肌缺氧）。如果您發現在稍微活動或爬樓梯時，胸悶喘息的情況加劇，千萬別誤以為只是吃壞肚子，請盡速前往心臟科檢查，以免錯失搶救黃金期。

【本文獲「健康醫療網」授權轉載。】

「本文內容反映原文作者的意見，並不代表《香港01》的立場。」

