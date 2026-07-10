三伏天天灸｜冬病夏治去濕驅寒黃金期　2大禁忌！宜吃6食物+8湯水

三伏天日期｜三伏天養生｜三伏天天灸｜夏天端午過後，天氣逐漸變得酷熱，特別浮躁？這段期間便是三伏天了，中醫更建議三伏天期間進行天灸，是冬病夏治、排濕驅寒的黃金期。究竟三伏天是什麼？適合吃什麼？有什麼宜忌？



三伏天是一年中氣溫最高、潮濕且悶熱的時期。（magnific）

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2026三伏天日期是什麼？

俗話說「熱在三伏」，這是一年中氣溫最高、最潮濕且悶熱的時期，即指初伏、中伏、末伏，約在7月中旬到8月中旬這一時段，並非只有三日，今年的三伏天長達40天，屬於加長版。

三伏天日期2026 初伏 7月15日至7月24日 共10天 中伏 7月25日至8月13日 共20天 末伏 8月14日至8月23日 共10天

三伏天養生6宜忌

中醫認為，一年四季之中，最能把身體的寒氣排出來的便是三伏天。很多人以為熱天只要消暑就好，實則非然，三伏天最要提防的反而是「寒」。特別是夏天常吹空調、飲冰水、吃雪糕的人。

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很多人以為熱天只要消暑就好，實則非然三伏天最要提防的反而是「寒」，特別是夏天常吹空調、飲冰水、吃雪糕的人。（pexels）

1. 宜天灸 冬病夏治

據香港消委會的資料顯示，天灸是中醫針灸學中「灸法」的其中一種，又稱藥物灸，即指將一些藥物（例如甘遂、細辛、麻黃和附子等）塗敷在某些穴位處，達到疏通經絡、行氣活血、調節臟腑的作用，從而能預防疾病。天灸療程必須在初伏、中伏與末伏期間各做一次才可增強陽氣，達到「冬病夏治」的效果。特別適合體弱多病、體質偏寒、抵抗力低，易患感冒，患有慢性肺系統疾病，或虛寒性疾病等人士。但孕婦、以及患有糖尿病、肺結核的人不宜。

~初伏：溫陽驅寒，初步喚醒身體陽氣。

~中伏：續力攻邪，乘勝追擊體內的深層寒氣。

~末伏：固本培元，提升免疫力。



不過在療程期間，應減少吃雪糕、凍飲等生冷食物；海鮮、牛肉等發物以及辛辣刺激的食物，建議以溫熱、清淡、易消化的食物為主。一般會按照不同的疾病來配搭穴位，例如：

1. 肺氣虛者：多選用「肺俞穴」以宣肺益氣。

2. 腎虛者：選用「腎俞穴」以滋補腎元。

3. 脾虛者：選用「足三里穴」以健脾和胃。

4. 氣虛者：選用「關元穴」與「氣海穴」以培補元氣。



2. 宜納涼 空調宜設26℃至28℃

三伏天是最熱的時候，極易中暑。建議將空調設定在26℃至28℃最適宜，切勿直接對頭或身體吹，同時亦不建議整晚開空調。

三伏天期間極易中暑，建議將空調設定在26℃至28℃最適宜。（AI生成圖片）

3. 宜泡腳 勿過20分鐘

三伏天不僅熱，濕氣也特別重，易導致水腫、疲倦、食慾不振等。而腳底有經、胃經、腎經等多條經絡，用溫熱水（約38°C至42°C）泡腳可以刺激這些穴位，加速血液循環，排出濕氣。建議泡腳不超過15至20分鐘。

三伏天濕氣也特別重，易水腫、疲倦，用溫熱水（約38°C至42°C）泡腳可加速血液循環，但別超過15至20分鐘。（AI生成圖片）

4. 宜曬背 早上8點到10點

中醫認為「背為陽，腹為陰」，在早上8點到10點這時間段曬背（10至20分鐘左右）可以在一定程度上，補充陽氣，把深埋在關節、內臟的寒氣排出體外。不過曬到微微出汗便可，若出現頭暈、發熱、嘔吐等則要立即停止。

5. 忌大口吃冰

天氣炎熱、出汗較多時，千萬別大口大口灌冰飲，會刺激血管收縮，甚至引發心絞痛或心肌梗塞。

天氣熱更不宜大口吃冰或喝凍品，易刺激血管收縮，甚至引發心絞痛或心肌梗塞。（MART PRODUCTION@pexels）

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6. 忌沖凍水涼

夏天流汗後，千萬不要為了貪一時涼快而洗冷水澡。因為這時全身的毛孔正處於張開狀態，突然用沖凍水，不僅很容易感冒，更會導致血壓飆升、心臟供血不足，對患有高血壓的老人來講特別危險。

三伏天宜吃綠豆、蓮子等6食物。（unsplash）

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三伏天養生宜吃6食物

飲食方面，三伏天忌吃羊肉、人參等溫熱大補的食物，宜吃去濕、解暑的食物。

1. 冬瓜：能利尿消腫、清熱解暑。

2. 綠豆：消暑、利尿，特別適合口乾舌燥或容易燥熱者。

3. 蓮子：能清熱解毒、緩解「心火旺」。

4. 絲瓜：含水量高達90%以上，能涼血解毒、清熱化痰，特別適合緩解夏天的燥熱。

5. 鴨肉：其肉性偏涼，具有滋陰養胃、利水消腫的作用

6. 鯽魚：魚肉脂肪低、好消化對脾胃好。

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參考資料：廣東省中醫藥局、人民網、香港易醫堂中醫診所