C朗Fit爆餐單｜生物年齡28.9歲維持7%體脂6秘訣　1日6餐3餐有雞胸

世界盃2026｜C朗｜在2026年世界盃16強賽中，西班牙於昨天（7日）以1:0擊敗由C朗領軍的葡萄牙。葡萄牙無緣晉級8強，賽後他本人也忍不住淚灑球場。C朗拿度（Cristiano Ronaldo，簡稱C朗）賽前表示，這次是自己職業生涯中最後一次征戰世界盃。回顧他的傳奇生涯，除了球技，他長年保持在7%左右的超低體脂身材更是焦點。除了驚人的意志力外有無什麼飲食秘訣?



C朗年收入23.4億 從窮小子到福布斯運動員榜榜首

C朗是足球史上最偉大的傳奇巨星之一，曾經奪下5座金球獎、 5次世界足球先生及4座歐洲金靴獎。不過並非一帆風順，C朗出生於葡萄牙的馬德拉島，小時候家境並不富裕，爸爸是園丁、媽媽是清潔工。如今他已憑藉高達3億美元（約合23.4億港元）的年收入，榮登《福布斯》2026年全球最高收入運動員榜首。

感情方面，2025年8月正式向相戀9年的未婚妻喬治娜求婚，並共同撫養5個孩子，分別是長子Cristiano Jr、龍鳳胎姊姊Eva Maria、龍鳳胎弟弟Mateo Ronaldo、三女兒Alana Martina、四女兒Bella Esmeralda。

41歲C朗生物年齡28.9歲

C朗的體脂率常年保持在7%左右，低於職業足球員8%至12%的平均水平。如今41歲的C朗已在球賽中屬於高齡，但他的生物年齡僅為28.9歲。這一切逆齡奇蹟的背後，全靠他足足堅持了20年的自律秘訣。但要特別注意，這是靠量身打造的訓練而成的結果，一般人千萬別盲目跟風，體脂率一旦過低，很容易導致荷爾蒙失調和免疫力下降！

C朗健身6秘訣 堅持20年

1. 一日六餐 提高蛋白質吸收率

為了應付高強度的訓練和比賽，C朗堅持「少食多餐」的原則。他會1日吃6餐，約隔3到4小時吃一次，堅持水、高蛋白、低脂肪的原則。這樣做不僅穩定血糖、提高蛋白質的吸收率，更能有效防止肌肉流失。

第1餐：全麥麥片、蛋白、果汁

第2餐：無麩質意大利面、無骨去皮雞胸肉、帶皮薯仔、西蘭花、沙律

第3餐：油漬吞拿魚、無麩質方包、果汁

第4餐：無骨去皮雞胸肉、白飯

第5餐：香蕉、蘋果

第6餐：煮斑豆、無骨去皮雞胸肉



C朗堅持「少食多餐」的原則，他會1日吃6餐，約隔3到4小時吃一次，堅持水、高蛋白、低脂肪的原則。這樣（網上圖片）

去腥方法｜雞胸肉去腥浸醃1晚都唔掂？網友獻妙招去腥必備3寶

2. 常吃雞胸肉 修復肌肉

由食譜可以看出，C朗尤其鍾愛雞胸肉，曾大讚雞胸肉是擁有「魔法屬性」的健康食材。每100雞胸肉約含31克的優質蛋白質，去皮雞胸肉的脂肪含量更低，對於常運動的C朗來講，有助修復肌肉、提升免疫力。

C朗日常中絕不會飲牛奶，因為他認為會違反自然規律。（pexels@Victoria Bowers）

3. 不喝牛奶 減少脹氣腹瀉

據C朗的前私人廚師巴朗尼（Giorgio Barone）透露，C朗日常中絕不會飲牛奶。因為他認為只有幼兒才會喝奶，而成年人飲會違反自然規律。即使有乳製品的需求，也只會選擇植物奶（如燕麥奶、豆奶等）。隨著年齡的增長，許多人體內的乳糖酶會逐漸減少，飲牛奶容易導致脹氣、腹瀉或腸胃痙攣。

4. 戒糖 抗炎提專注力

C朗極度自律，早已全面戒糖，連咖啡都只喝無糖。在2021年時，他在歐洲國家盃（Euro 2020）賽前新聞發布會上，公然移走枱面上的可口可樂，高舉礦泉水呼籲大眾「多飲水」。這一舉動，令可口可樂股價暴跌，市值瞬間蒸發40億美元。少吃高熱量的糖分，能減少熱量攝取並促進脂肪燃燒，同時還能降低身體慢性發炎，大幅提升專注力。

C朗戒糖一舉動，令可口可樂股價暴跌，市值瞬間蒸發40億美元。（Steve Buissinne@Pixabay）

無糖可樂致癌？代糖過量損腸道菌 飲多少超標？營養師推2飲品替代

5. 冷凍療法 鎮痛消炎

許多國際頂尖的運動員（特別是足籃球），都會利用「液氮冷凍艙」來進行運動修復。這種療法能有效鎮痛、消炎、減少腫脹，並加速修復運動後的肌肉創傷與痠痛。C朗亦是其資深擁躉。曾豪擲5萬英鎊（約52.4萬港幣），直接將冷凍治療艙買回家。

6. 睡眠7.5小時 提升工作效率警覺性

C朗每天堅持睡足七個半小時，但他並非「一覺訓天光」，而是「多階段睡眠法」，即將睡眠時間拆分為5次、每次約90分鐘的小憩。他曾坦言：「優質睡眠能促進肌肉恢復。」這種睡眠法能提升工作效率、警覺性。不過，對於一般朝九晚五、生活規律的平常人來說，強行模仿會帶來反效果。

參考資料：新浪新聞、網易新聞、重慶晨報