超市優惠｜百佳/惠康/萬寧/Aeon半價起 無門檻88折！$1換購金象米

超市優惠｜百佳、惠康今個星期繼續鬥減價，百佳買滿$100，即享88折。萬寧更推出全場無門檻88折。而AEON再度推出長達成個月的「嘩~睇見都好心動」活動。大家又可以盡情掃貨了！



百佳超市｜兩天快閃優惠 買滿$100享88折

百佳加碼，於8月7日至8日星期五、六一連兩天推出折扣優惠，由之前買滿$150降低門檻至$100便可享88折，折扣一樣無上限。但留意，只有三大易賞錢會員（易賞錢樂賞會會員、鑽石會員及VIP會員）才可提早於8月7日搶先享有門市及網購全單88折優惠，包括急凍挪威三文魚扒2塊裝（320克）$33.5（原價$38）；維他奶鈣思寶（6包裝）$17.6/排（原價$20/排）；卡樂B薯條$52.8/3包，平均$17.6/包（原價$29.9/包，$60/3包）；泰國頂級香米（8公斤裝）$112.7（原價$128）；益力多（5支裝）$29.1/3排，平均$9.7/排（原價$13.9/排 $33/3排）。

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易賞錢鑽石會員及VIP會員於PNS網購消費滿$888，並輸入優惠碼「VIPOFF8」，亦可享全單88折！



8月8日當日，88折優惠人人有份。其中，史雲生清雞湯3盒裝（1公升）$29.9（原價$33.9）；子母原味/朱古力奶飲品（4包裝）$35.2/4排，平均$8.8/排（原價$40/4排，$12/排）；維他奶（4包裝）$35.2/4排，平均$8.8/排（原價$40/4排，$12/排）；灣仔碼頭水餃（840克）$44/包（原價$50/包）；Mevgal0%/10%脂肪希臘乳酪（150克）$15.9（原價$18）。另外，全線雪糕、雪條買滿$88，立減$8。

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惠康超市｜一連3日限時優惠 $1換購米新奇士柑買1送1

惠康超市推出只限3日的限時優惠，活動期由8月7日至9日止。雪糕、啤酒到米麵、日用品應有盡有。包括：金象牌頂上茉莉香米（8公斤裝） $99.9/包（原價$112.9/包），加$1還可以換價值$25的茉莉香米（1公斤裝）Dreyer's 全線家庭裝買2件或以上即享9折，$88.2/3件，平均$29.4/件，$49/買2送1（原價$65或$74/件）；日清合味道杯麵$27/5杯，平均$5.4/杯（原價$9/杯）。

還有盒裝雞蛋$28/盒（原價$44/盒），加$13還可以換價值$17.9的鴻福堂甘蔗汁（1公升裝）；法式豬鞍架（250克）與豬肋蓋柳（200克）$99/2件，平均$49.5/件（原價$60/件或$75/件）；灣仔碼頭餃子$12/包（原價$27.9/包）。活動期從8月7日至13日止。

此外，有「冰個夠我Cool」活動，包括扁桃（500克）$39/盒（原價$55/盒）；新奇士柑（600克）買1送1，平均$17/袋（原價$34/袋）；阿波羅各款Monaka（4件裝）$43.2/2盒，平均$21.6/盒；Pokka Sapporo檸檬酸膠樽飲品（525毫升）$15/2支，平均$7.5/支（原價$12至$15/支），買滿$100加$18還可換價值$31的IF盒裝椰子水（1公升裝）。活動期從8月7日至13日止。

萬寧超市｜全場無門檻88折 益生菌$294.4/2件

萬寧為慶祝國際貓貓節，將在8月8日推出全場無門檻88折，涵蓋日用品、美妝護膚、健康產品，此優惠只適用於指定香港門市。

萬寧官網購買滿$288，輸入優惠碼「26AUGHH」都可享88折。



另外，在8月7日至13日，精選Holdbody產品每件$269.1（原價$299）；精選維他命$104.3/2件（原價$139/件）；益生菌$294.4/2件（原價$368/件）；精選G-NiiB產品$494.1/2件（原價$549/件），更獨家送「G-NiiB微生態纖肝代謝配方7包」1件。

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AEON超市｜8月優惠 乳酪半價雪條$2.5

AEON「週末勁減」活動只限3天，由8月7日至9日止。包括朱古力脆粒$7.9（原價$9.9）；不二家聯名雪糕品牌薄荷朱古力$17.9（原價$19.9）；Andes 薄荷朱古力薄片$29.9（原價$34.9）；煙銀鮭三文魚切片(約100克)$29.9（原價$34.9）；日本白蛋 (10件裝)$42/2件（原價$22.9/1件）

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「升級家居自選組合」第二擊優惠則至31日，凡購買「A+B+C」組合專享可選擇加$1,500換購B組商品1件，或加$500換購C組商品1件，及即送價值$148的YOKATTA 4位13A獨立開關電源拖板。包括B組商品的Circulon廚具套裝（原價$2,667）；C組商品的德國卡爾牌廚房刀具及剪刀套裝（原價$2,692）。

還有AEON特別為顧客推介的【嘩~睇見都好心動】活動，商品涵蓋食品、服飾、床品、家品等。活動期從8月6日至31日止。其中雀巢輕盈酪低脂乳酪$5（原價$9.9）；丹麥雅堡牌烘燕混合牛油（200克裝）$17.9（原價$26.9）；阿波羅紅豆條/綠豆條(6支裝)$15（原價$25.9）；灣仔碼頭拌雲吞$14.9（原價$19.5）。