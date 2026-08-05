娃娃菜包裝太緊難拆？網友揭真相3好處！與大白菜分別 哪種更高鈣

娃娃菜功效｜大家買娃娃菜時是否都會遇到，3棵菜擠在一起，每次想拿出來都必須把袋子撕爛，令人費解。近日，就有網友在社交平台發文詢問這個「不解之謎」，貼文一出，引起逾40萬人瀏覽。有大批網民表示，娃娃菜自小就在這個袋裡長大。到底真相是什麼？與大白菜又有咩分別？



近日，就有網友在社交平台發文詢問這個「不解之謎」，貼文一出，引起逾40萬人瀏覽。（kakaisnothere@threads）

娃娃菜功效｜娃娃菜包裝難開 網民：自小在袋裡長大

有網民在threads上發文詢問，娃娃菜的包裝是如何做出來的，為什麼包得好似真空咁，每次都要將袋撕爛才可拿菜出來。貼文一出，引發大批網民的共鳴。

「超正！終於有人問！每次攞出來唔想整爛個袋但係又啜實咗，最後係撕爛個膠袋」

「我都想問呢個問題好耐」

「拎個陣火都黎埋」

「每次開都係拎唔到出黎 仲要連埋膠袋一齊爛埋😆要另外再拎個保鮮袋裝起」



但有網友表示，是因為娃娃菜還是「娃娃」時就被塞進膠袋，還用AI還原了其種植過程。

「上次去日本高山旅行，佢地農場咁啱開放日，有示範點種呢啲娃娃菜，我影低咗，真係大開眼界」

「娃娃菜顧名思義係啲菜仲係娃娃咁細嘅時候放入膠袋等成熟，就可以拎去賣」

「直頭緊到棵菜，好似喺個膠袋入面生長」

「有無諗過入左袋仲生長緊，所以愈來愈緊」



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娃娃菜功效｜網友曬影片揭密 其實是大力出奇蹟？

另外，有網友懷疑用了機器抽真空。事實上，有知情的網民分享了娃娃菜工廠的包裝影片，原來是全靠人工來製造出「密不透風」的效果。

按圖看工人包裝步驟：

做法：

1. 工人會先去除較老的葉。

2. 在膠袋的左右兩側各塞一顆娃娃菜。

3. 再快速將第三顆放到中間。

4. 最後再順手收緊袋口，放入密封箱。



這種包裝可以降低水分流失，維持葉片脆度、不發黃變爛。同時，還能在長途運輸的過程中，防止娃娃菜因晃動而撞碎、摩擦受損。若不想拆得辛苦，不妨試試網友的妙招。直接連袋「一刀切」，開袋的同時順便去菜頭，非常方便。

若不想拆得辛苦，不妨試試網友的妙招。直接連袋「一刀切」，開袋的同時順便去菜頭，非常方便。（patrick_3jbk@threads）

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娃娃菜功效｜娃娃菜與大白菜的區別

提起娃娃菜，不少人都好奇，娃娃菜同大白菜（紹菜）有咩區別？兩者長得像，但娃娃菜比較貴，是否營養價值較高？娃娃菜是大白菜「小時候」？事實上，大白菜與娃娃菜都属十字花科蔬菜，但兩者在外形、口感及部分營養價值上各有千秋。

娃娃菜與大白菜營養成分差別（以每100克計算）

1. 維他命C 少2.58倍

娃娃菜：12毫克

大白菜：31毫克

2. 胡蘿蔔素 少2.5倍

娃娃菜：48微克

大白菜：120微克

3. 鐵含量 少1.75倍

娃娃菜：0.4毫克

大白菜：0.7毫克

4. 鈣含量 多1.56倍

娃娃菜：78毫克

大白菜：50毫克

正因為營養成分不同，所對應的核心功效便不一樣。

娃娃菜與大白菜（紹菜）的分別 娃娃菜 大白菜 外形 外形較小，菜葉主要呈嫩黃色 外形高大，外面的菜葉多為深綠或淡綠色 口感 口感爽脆 口感柔軟、味道清甜、水分較足 營養價值 有助補鈣、調節血壓、消水腫、促進腸道蠕動 抗氧化、提免疫力、護眼 常見吃法 火鍋涮煮、上湯娃娃菜、清炒 醃酸菜、泡菜、清炒

參考資料：中國疾病預防控制中心營養與健康所