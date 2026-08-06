黎彼得離世｜76歲名填詞人4月曾中風　5類人高危+預防4食物飲咖啡

黎彼得離世｜中風｜昨日（5日）著名填詞人兼演員黎彼得（Peter）傳來死訊，享年76歲。黎彼得在今年4月30日就因缺血性中風（ischemic stroke）被送院治療，身體機能逐漸衰退。中風是本港的第4號殺手，每年平均約有3,000多人死於中風。近年臨床數據更顯示，香港年輕人（18至55歲）中風的發病率大幅增加近3成。想要有效預防，日常飲食至關重要，以下推薦4種食物，1種更降風險32%。



黎彼得離世｜第一代廣東歌填詞人 曾染流感4月中風

黎彼得本名黎成就，是香港第一代粵語流行曲填詞人，與黃霑、盧國沾、鄭國江齊名。他曾為多位樂壇巨星填詞，包括張國榮的《Monica》、譚詠麟的《愛人‧女神》、梅艷芳的《將冰山劈開》等。除了幕後創作，他亦經常飾演市井、幽默的配角，參演過《逃學威龍》、《唐伯虎點秋香》、《愛·回家之開心速遞》、《尋秦記》等，深受觀眾喜愛。

可惜，黎彼得近年身體狀況頻亮紅燈，先前曾因流感導致呼吸困難，住入深切治療部（ICU）。他受訪時自爆，當時排泄困難需要插尿喉，還輸了兩包血，今年（2026年）4月更因缺血性中風臥床。好友鍾志光憶述，5月份黎彼得生日當天曾前往探望他，並在病床前唱了生日歌，但當時黎彼得已毫無反應，如今已天人永隔。今日（6日）其兒子黎樹德在鍾志光的陪同下，舉行了記者會，向公眾交代父親離世的經過及後事安排。

中風是什麼？中風分3種

中風是指腦部血管突然「阻塞」或「爆裂」，導致腦細胞因缺氧或營養不足而壞死，是一種突發性的腦血管疾病。主要分為三大類：

1. 缺血性中風

缺血性中風是由腦血管阻塞引起（如血栓、動脈粥樣硬化等原因），本港約有80%的中風是屬於此類。



2. 出血性中風

出血性中風俗稱「爆血管」，由腦血管爆裂所導致，常見於高血壓患者。



3. 小中風

小中風是指腦血管暫時性阻塞，症狀通常在24小時內消失，是中風的前兆，需立即就醫，及早治療。



中風症狀｜口齒不清＼嘴歪＼流口水 判斷靠1口訣

中風是急症，會在沒有任何預兆的情況下發生。根據香港衛生署的資料顯示，可通過「談笑用兵」口訣來判斷中風症狀。

1. 談：指突然間口齒不清、理解困難。

2. 笑：患者笑起來面部表情不對稱、嘴歪、流口水。

3. 用：身體某一側感到麻痺（如面部、手、腿）。

4. 兵：若出現以上症狀，立即就醫。



中風是急症，根據香港衛生署的資料顯示，可通過「談笑用兵」口訣來判斷中風症狀。（香港衛生署）

中風症狀：

1. 面部、手或腿部 (特別是身體某一側) 感到麻痺。

2. 嘴歪、流口水

3. 視力忽然變得模糊或偏盲

4. 無故感到暈眩、嘔吐或失去平衡

5. 吞嚥困難

6. 突如其來的劇烈頭痛

7. 突然口齒不清或理解困難



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中風高危人士有哪些？

識別徵兆固然重要，但以下5類高危人群請務必多加注意。

1. 三高人群（高血壓、高血脂、高血糖）

2. 有中風家族史

3. 常吸煙的人

4. 有先天性腦血管腫瘤或血管壁過薄的人

5. 糖尿病



預防中風4食物

1. 咖啡或茶 日喝2至3杯降32%風險

據《PLOS Medicine》研究指出，每天分別喝2至3杯咖啡和茶的人，患中風的風險降低32%，同時喝茶和咖啡的人，罹患缺血性中風的風險也較低。防中風飲食｜研究證咖啡和茶有益血管防中風失智 日飲多少有效？

有研究指出，每天分別喝2至3杯咖啡和茶的人，患中風的風險降低32%。（AI圖片生成）

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2. 朱古力 70%以上黑朱古力 降27%心血管病死風險

朱古力中的可可含有類黃酮素是強力抗氧化物，可預防心血管疾病和中風。最好選可可純度高、糖分少的黑朱古力（70%以上）。一項發表於《Age and Ageing》的研究指出，每天攝取足夠的可可黃烷醇，心血管疾病死亡風險可降低27%。

有研究指出，每天攝取足夠的可可黃烷醇，心血管疾病死亡風險可降低27%。（Michele Blackwell@unsplash ）

3. 地中海飲食 減25%中風機會

地中海飲食就是指多吃富含橄欖油、堅果和蔬菜等食物的飲食。一項長達20年的研究的研究表明，高度遵從地中海飲食者，可降低所有類型中風風險達25%。

植物性食物為主的地中海飲食模式對護眼很有好處。（Brooke Lark@Unsplash）

4. 香蕉 每天吃3隻降21%風險

發佈在《美國心臟病學會雜誌》的一項研究指出，每天增加攝取約1.6克的鉀，中風風險降低21%，而香蕉是最常見的含鉀食物，一隻中等大小的香蕉就含有約0.42克的鉀，換言之，每天吃3隻即可。