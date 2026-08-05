網民煮三文魚驚現寄生蟲！8海產高危1種恐致膽管癌！食安預防4招

三文魚寄生蟲｜魚類寄生蟲｜三文魚不論生吃還是乾煎都很受歡迎，雖然含有寄生蟲早已不是新鮮事，但親眼看見牠們黏在魚肉上，非常令人反胃。一旦誤食，更可能損害健康。近日，有網友在社交平台表示，在超市買的三文魚上發現了一條白絲，丟落鍋煮還會發出「啵啵」的爆裂聲，懷疑是寄生蟲。事實上，不同魚類所帶有的寄生蟲也不同，有1種恐引發膽管癌。到底該如何預防？



三文魚現寄生蟲 網民發文求救：好恐怖

有網民在Threads上分享，三文魚上有一條白白細細的幼絲，丟落熱鍋後，牠竟然會捲起來，還會變成透明。樓主直呼「好恐怖」，於是發文求助廣大網民，問有無遇到過這種情況。貼子一出立刻引發熱議，約一星期便有逾180萬次瀏覽！大批網友留言表示絕對是蟲，並推測可能是海獸胃線蟲（Anisakis）。

「看起來都是蟲趕緊丟了吧」

「是寄生蟲無誤啊！其實魚隻的寄生蟲蠻多的，只是有沒有被看到而已😅」

「您提到的這種白細條狀物體，在熱鍋中會捲曲、變透明並發出「啵啵」聲，這與海獸胃線蟲（Anisakis）受熱時的反應相符。」



不過亦有網民表示，不用太擔心，煮熟就可以吃。

「煮熟就好。生魚片，建議去吃靠譜店家的深海魚類，別吃淡水魚的生魚片。」

「沒事煮熟就好了，水中生物寄生蟲本來就有，很多沒看見而已，煮熟就好了」

「養殖鮭魚難免有寄生蟲，烹飪時高溫可殺死。」

「寄生虫 煮熟 蟲挑出來 魚肉應能吃 但就心裏毛毛」



三文魚屬於洄游魚類，到了繁殖期會由海游到淡水河產卵，接觸淡水後就特別容易感染寄生蟲。（路透社）

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魚類寄生蟲｜內行人揭野生三文魚更危險

無論是野生還是人工養殖的三文魚，都可能有寄生蟲。其中野外的風險最高。有從業「遠洋漁業」的內行網友解釋，三文魚屬於洄游魚類，到了繁殖期會由大海游到淡水河產卵。接觸淡水後就特別容易感染寄生蟲，因此所有的淡水魚類都不能生吃。此外，魚的種類不同，體內的寄生蟲也不同，吃下肚後引起的症狀亦有差異。

不同魚類常見的寄生蟲

1. 三文魚／秋刀魚／沙丁魚／魷魚：海獸胃線蟲——可致蕁麻疹

海獸胃線蟲的外觀呈半透明白色，體長大約在2至3公分之間，通常呈現螺旋狀。牠們主要寄生在三文魚、鯖魚、鯡魚、秋刀魚、沙丁魚以及魷魚等海鮮魚類中。

海獸胃線蟲的幼蟲無法在人體內發育為成蟲，會隨糞便排出。生吃魚肉時，亦只有極少數的幼蟲會侵入胃壁或腸壁。若不幸中招，患者大多會在8小時內出現症狀：

1. 劇烈腹痛

2. 噁心

3. 嘔吐

4. 蕁麻疹

由於這些症狀與胃痙攣或闌尾炎非常相似，所以不適要立即就醫。

海獸胃線蟲致蕁麻疹，常見於秋刀魚\沙丁魚\三文魚。(photoAC)

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2. 鯇魚／大頭魚等淡水魚：中華肝吸蟲——恐引發膽管癌

據香港食物安全中心的資料顯示，鯇魚、大頭魚等淡水魚可能含有中華肝吸蟲 (Clonorchis sinensis)，進入人體後會發育為成蟲，其壽命最長可達20至30年，嚴重會導致膽管梗阻、發炎、甚至引發膽管癌。這類蟲的感染病例最多，在我國超過1000萬。

鯇魚、大頭魚等淡水魚可能含有中華肝吸蟲，進入人體後，嚴重會導致膽管梗阻、發炎、甚至引發膽管癌。（潘樂文攝）

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3. 泥鰍／田螺：棘口吸蟲——致貧血發育不良

泥鰍、淡水螺（如田螺）中，較易有棘口吸蟲，成蟲多寄生在小腸，會引起局部發炎，導致患者出現症狀：

1. 腹瀉

2. 消化不良

嚴重會出現：

3. 下肢浮腫

4. 貧血

5. 體重減輕

6. 發育不良

泥鰍、淡水螺（如田螺）中，較易有棘口吸蟲，成蟲多寄生在小腸，導致患者出現腹瀉下肢浮腫、貧血、發育不良等症狀。（網上圖片）

4. 常見於三文魚／鱸魚：裂頭絛蟲——可引發腸穿窿

裂頭絛蟲主要寄生在三文魚、鱸魚等魚中，感染人體的多數為闊節裂頭絛蟲和日本裂頭絛蟲。人感染後的症狀不是很明顯，主要表現為：

1. 疲倦

2. 腹瀉

3. 飢餓感

4. 貧血

5. 極少數會引發腸穿孔

裂頭絛蟲主要寄生在三文魚、鱸魚等魚中，感染後要表現為疲倦、腹瀉、飢餓感、貧血等。（magnific）

預防寄生蟲｜食安中心4招 徹底煮熟

雖然感染寄生蟲後大多可以用藥物治療，但最萬無一失的方法還是做好預防，特別是在吃生魚片或其他海鮮的時候。對此，食物安全中心建議，要徹底煮熟，無論是業界還是市民都應該注意以下幾點：

1. 要徹底煮熟，即中心溫度達到75°C以上。



2. 供生吃的魚類需在-20°C或以下冷凍7天；在-35°C 冷凍約20小時才能殺死寄生蟲。



3. 消費者購買魚類時，應光顧可靠且擁有執照的店鋪。



4. 長者、幼童、孕婦及免疫系統較弱人士，不宜生吃魚類。



參考資料：中國科學院水生生物研究所、東京都保健医療局