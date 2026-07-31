膽管炎｜ 94歲胡楓膽管炎入ICU昏迷4日！護膽4食物　1種風險降66%

胡楓｜膽管炎｜胡楓（修哥）於昨日（30日）在小紅書與新抱Jojo發佈影片交代健康狀況，Jojo指胡楓患膽管炎入了ICU，足足昏迷了4日，幸好現在康復出院，於是同大家報平安。據了解，膽管炎是非常兇險的疾病，會引發敗血症、休克，嚴重可致命。維護膽囊健康，是預防該疾病的有效方法，平時不妨試試多吃以下4類食物。



胡楓膽管炎｜修哥膽石入膽管致發炎 入ICU昏迷4日

現年94歲的修哥向來身體強健，在紅館舉行的「修哥九五至尊無限楓騷演唱會」，更打破健力士世界紀錄，成為全球最年長舉行演唱會的華語藝人。早前傳出他身體不適，家人起初擔心他被外界打擾，便對外聲稱是感染了新冠肺炎。直到昨日（30日），修哥和新抱 Jojo拍片澄清，Jojo指修哥其實患的是膽管炎，在ICU昏迷了4天，還一度因為呼吸困難需要插喉。幸好醫生及時為他通膽管並切除膽囊，防止二次發作。醫生更指修哥這次是在鬼門關打了一轉，並讚他有福氣，福大命大。

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膽管炎症狀｜右上腹疼痛、發燒、黃疸

片中修哥更問醫生「這個是什麼病，為何毫無跡象？」醫生解釋，是因為膽石掉入膽管，引發了「急性膽管炎」。這種病極其兇險，會引起嚴重的發炎，死亡率極高。

據香港港安醫院的資料顯示，膽管是將膽汁送往腸道幫助消化的唯一通道。一旦膽管阻塞，就容易造成「急性膽管炎」，若細菌進入血液，短時間內就會導致休克、嘔吐和昏迷（即敗血症）。因此若出現以下症狀要特別警惕，最好去醫院檢查。

膽管炎症狀：



1. 右上腹部疼痛

2. 發燒

3. 黃疸



一旦膽管阻塞，就容易造成「急性膽管炎」，若細菌進入血液，短時間內就會導致休克、嘔吐和昏迷（即敗血症）。（magnific）

膽管炎原因｜膽石、膽管狹窄致膽管阻塞

其中，「膽石」以及「膽管狹窄」是導致膽管阻塞的2大成因，而膽石是最常見的。膽結石是指膽汁成分（如膽固醇等）在膽囊內沉積硬化後形成的結晶。這些結石大小不一，可能小如沙粒或大如高爾夫球。主要分為2類：膽固醇結石（常見於糖尿病、高血壓等）、色素結石（常見於地中海貧血等）。

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想要預防膽結石\膽管炎，最好按時吃三餐。（SHVETS production@pexels）

膽結石成因｜長時間空腹、長期高脂飲食

一般來講，吃東西的時候，膽囊會跟著收縮，膽汁分泌，膽固醇就會隨膽汁排出。但如果長時間空腹，膽囊就會一直處於「罷工」狀態，導致膽汁排不出去，膽固醇就會沉澱，最後結塊變成膽結石。因此長時間空腹、長期高脂飲食都會導致膽結石。想要預防，最好按時吃三餐。此外，亦可以試試以下4類食物有助維護膽囊健康。

護膽4類食物

1. 維他命C 降66%風險

如芭樂、奇異果、柑橘等水果或花椰菜、紅甜椒等蔬菜都可。維他命C可降低膽汁的粘稠度，讓其不易結石。德國烏姆大學醫學院的研究表明，常攝取維他命C的人，其患病風險會降66%。

研究表明，常攝取維他命C的人，其患膽結石風險會降66%。（NoName_13@Pixabay）

2. 咖啡 降40%風險

咖啡會刺激人體分泌膽囊收縮素（CCK），防止膽汁在膽囊內淤積形成結晶。發表於《美國醫學會雜誌》的一項研究表明，每天飲2至3杯，男性膽結石的風險降低40%。不過研究人員提醒，咖啡的作用只在於預防，若已經患有膽結石就不宜飲。

咖啡會刺激人體分泌膽囊收縮素 (CCK)，防止膽汁在膽囊內淤積形成結晶。（Getty Image）

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3. 堅果 降25%風險

堅果富含不飽和脂肪酸、纖維和鎂，有助於降低膽汁中的膽固醇。《美國臨床營養學雜誌》的研究指出，每周吃5份（1份約1個手掌心）的女性患膽結石的風險降低約25%。

堅果富含不飽和脂肪酸、纖維和鎂，有助於降低膽汁中的膽固醇。（Sandi Benedicta@Unsplash）

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4. 不飽和脂肪酸 降18%風險

常見於橄欖油、魚油、牛油果、三文魚等能降低膽固醇。《內科學年刊》上的研究顯示，攝取較多不飽和脂肪的男性，其膽結石風險降低了約18%。

常見於橄欖油、魚油、牛油果、三文魚等能降低膽固醇。（freepik）

參考資料：胡楓（修哥）@小紅書、香港專科