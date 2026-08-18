一田大減價2026｜超市貨品名牌廚具15折起！海產再95折+買1送1區

一田大減價2026｜一田「夏日購物賞」將於周五8月21日至30日舉行，全場貨品低至15折！今次增設「$20、 $35、買一送一」等筍價專區，有逾300款人氣筍貨。此外，星級廚具和家電亦推出折上折優惠。還有獨家人氣IP「麻成大食屋」系列以及經典漫畫角色「Fido Dido」的周邊精品。即睇有哪些最抵買、最抵食的推介！



一田「夏日購物賞」將於8月21日至30日舉行，全場貨品低至15折！（資料圖片）

一田大減價2026｜急凍海產額外95折 四海碗仔翅平均$7

今次的夏日購物賞，設有全新「一田顧客最愛」專區 ，只要購買任何急凍海產滿$368，再享95折。其中日本急凍油甘魚魚鮫（5個裝）$142.9（原價$248）；北海道雪華豚西冷片/豬梅片/豬腩片$79.9/2包 ，$45/包（原價$59.9-$61.9/包）；四海碗仔翅 （6件裝）$42 （原價$83.5）；北海道刺身帶子（約1公斤）$378.1（原價$448）；永樂粉麵廠特濃蝦子/胡椒豬骨/鮑魚蝦子麵 （10個裝）$65（原價$88）。

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一田大減價2026｜全新$20＼$35＼買一送一專區

今次全新增設「$20、 $35、買一送一」等筍價專區，有逾300款人氣筍貨，涵蓋多款滋味美食及日用品。包括：霧島山麓牛乳(1000毫升) $20（原價$33）；老人牌吞拿魚 （120克）$20（原價$26）；日本新紀元卵曉特濃蛋（10隻裝）$35（原價$59.9 ）；Marini Azzolini 蘑菇松露醬（80克）$35（原價$108 ）。

買一送一專區，包括：飛魚高湯醃製竹筴魚/真花魚一夜干（200-220克）平均$24/包（原價$48/包）；若鳩雜錦脆片/脆米餅/米菓平均$16/件（原價$32/件）；壽製果紅豆銅鑼燒（4個裝）平均$19.95/包（原價$39.9/包）；Sunny Fruit有機果乾平均$30/件（原價$60/件 ）

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一田大減價2026｜滿$150加$14換鯖魚罐頭 $28換花生油

此外，超市精選人氣好貨同樣不能錯過！只要在超市買滿$150 ，加$20換購價值$69的DHC維他命B雜/維他命C補充食品；加$39.9 換購價值$78-$88 的啟泰狀元鮑(4頭)；加$48換購價值$62.9的金鳳泰國頂級香米（3公斤裝）；加$28換購價值$45的獅球嘜初搾濃香花生油（900毫升）；加$18換購3罐EURAS粒粒罐頭粟米（原價$21）；加$14換購伊藤食品鯖魚罐頭（原價$18）

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一田大減價2026｜一田超市熱賣貨品低至4折

一田超市還有多款嚴選好貨以及人氣熱賣貨，包括：Sugar Butter Tree綠茶味夾心脆餅（10件裝）$109.9 （原價$149）；新品Jagabee x Tokyo Banana香蕉奶油口味薯條$119 （原價$138） ；Pizzarevo瑪格麗特/四種芝士薄餅(176／195克) $39.9 （原價$55.9）；卡樂B薯片(3包裝)、 日本品客九州限定明太子味薯片(165克) 以及日本品客北海道限定扇貝牛油醬油味薯片(3罐裝)$59.9 （原價$79-$89）；Higashimaru東丸牡蠣醬油$28（原價$50）。

Monin初榨橄欖油/葡萄籽油/清淡橄欖油（1公升裝）$69.9至$105（原價$128至$218） ；片岡匠之滴漏咖啡 （8包裝）$35/件、$64/2件（原價$45/件）味滋康金芝麻醬（250毫升）$18（原價$43.9）；蘇格蘭頂級牛肋條 （2磅裝）$118（原價$158）；夢王日本雞蛋(10隻裝)$52 （原價$68）

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一田大減價2026｜廚具買滿$1,200額外減$50

廚具方面，凡在推廣期間，於指定廚具同一專櫃買滿$1,200再額外減$50。另外，在沙田、大埔、荃灣店購買任何生活百貨產品，加$49即可換購價值$80的日本製砧板或日本米箱（5kg）。其中Neoflam Blossom2件套裝（20cm雙耳煲連蓋+28cm單柄煎鍋）$798（原價$2,998），再額外送價值$168的精選贈品。同時，在沙田、荃灣凡購買任何Neoflam的廚具加$499即可換購價值$1,798的Blossom的雙耳煲連蓋（24cm）或價值$1899的單柄炒鑊連蓋（28cm）；又或者只需加$27.5換購一個1.7升的圓形高身儲物罐（原價$55）。

此外，還有Carl Schmidt Sohn(德國卡爾牌）廚具套裝（包括36cm極鐵中式炒鑊連蓋+極鐵24cm煎鍋+鑊鏟）$898（原價$2,988）。同時，凡購買德國卡爾牌產品加$49即可換購價值$198的廚剪套裝；加$99即換價值$498的德國鋼三德刀，不過只限沙田、大埔、荃灣、新蒲岡、將軍澳、元朗。

Nippon Kitchen吉川Cook Look Neo高級不銹鋼廚具系列$288至$468（原價$960至$1,560），再額外送價值$290的精選贈品。凡在沙田、大埔、荃灣、新蒲岡、元朗的Nippon Kitchen專櫃買滿$300，加$39可換價值$250的關龍作水果刀連套或者加$199換購價值$1500的關龍作砍骨刀。

一田夏日購物賞

日期：2026年8月21日至30日

地點：一田全線分店。西沙GO PARK、便利一田YATA go除外

