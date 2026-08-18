茶葉蛋食譜｜茶葉蛋色香味濃做法有秘訣！滷過久影響蛋白質吸收？
撰文：鄒家鳳
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茶葉蛋，做法容易，熱吃凍吃也可，一次過還可浸泡許多，想吃時翻熱一個，行山遠足帶備幾個，隨時補充體力，跟朋友分甘同味。攝影：李思敏、馮嘉雯剪接：李思敏
茶葉蛋材料／做法
茶葉蛋，有許多不同製法配方，五香茶葉蛋、可樂茶葉蛋、烏龍茶葉蛋、滷水蛋等，但萬變不離其宗，總少不得茶葉、醬油、花椒、八角。茶葉多用烏龍、普洱或紅茶，茶味濃色澤深。這次除了花椒、八角外，還有小茴香、香葉、甘草、桂皮，超市有現成的香料包出售，也可到藥材店、南貨舖由店員替你執齊材料，十多二十元非常方便。
浸泡茶葉蛋，須先把蛋殼敲裂，力不能過輕，裂紋愈多愈深，上色後雞蛋上的網紋才愈靚愈易入味。
茶葉蛋健康小貼士
茶葉蛋的蛋黃和蛋白間常出現綠色東西，那是因雞蛋經長時間烹煮，蛋黃裡的鐵離子和蛋白的硫離子會產生交互作用，實屬正常，毋須擔心。不過茶葉蛋滷太久，茶的單寧酸與蛋白質結合，會阻礙蛋白質的吸收；茶亦會影響鐵、鈣質的吸收，但只要不吃過量，影響不大，一般人一日一個絕不損害健康。
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|食譜
|茶葉蛋（煲）
|材料
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蛋6隻、老抽2湯匙、鹽1湯匙、普洱茶包4個、烏龍茶葉2湯匙、水適量
|做法
|1. 蛋清洗淨，凍水放入鍋中，水蓋過面。
|2. 以中火煮滾，關火，待涼後把蛋盛起。
|3. 用湯匙等東西，均勻地敲打蛋殼，至出現裂紋。
|4. 燒一鍋熱水，放入所有材料和雞蛋，水量蓋過蛋面。
|5. 以中火煮滾，讓材料出味，約5-8分鐘。
|6. 關火，讓雞蛋浸泡一天或以上便可食用。
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