男子狂飲1公升水眼脹頭痛疑中風！醫證青光眼5類人高危+預防3食物

飲水壞處｜青光眼症狀｜炎炎夏日，大汗淋漓時來一杯冰水，是最為方便的消暑方式。然而，狂飲水不止消暑不成，還可能會變盲！有醫生分享，一名男子就因一口氣喝下1公升的水後，就突然眼睛脹痛。如果大口喝水後感到頭痛、噁心，未必是中暑，亦可能是眼睛出現問題。



一名男子狂灌1公升水致眼睛發脹，確診青光眼恐失明。（AI生成圖片）

飲水壞處｜男子狂灌1公升水眼睛發脹 確診青光眼恐失明

據台灣《中時新聞網》報道，三軍總醫院眼科特聘教授暨主診醫生呂大文分享，一名男子因為天氣熱想多補水，兼改善便秘，便一口氣灌下1公升水。怎料沒過多久，他就出現眼睛發脹、頭痛、噁心等症狀。他擔心自己是中風，嚇得立刻去醫院檢查，結果竟確診青光眼（英文：glaucoma）。

40歲或以上、患有高血壓、糖尿病、心血管疾病以及高度近視的人極易患青光眼，要特別警惕。（網上圖片）

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青光眼症狀｜青光眼原因、症狀是什麼？

青光眼是一種因眼壓過高，導致視網膜神經受損的眼疾，會讓人的視力變差、視野變窄。如果沒有及時治療，最終會致失明。而40歲或以上、患有高血壓、糖尿病、心血管疾病以及高度近視的人要特別警惕。一般來講，分為慢性青光眼、急性青光眼2種。

~慢性青光眼：早期完全沒有明顯症狀，患者無法察覺，直到周邊視野喪失，若不治療最終會失明。



~急性青光眼：眼壓突然升高，出現視力模糊、眼睛劇痛、看光有彩虹圈、眼紅、痛和噁心嘔吐等，如果沒有及時治療，短短一天內就可能造成永久失明。



青光眼患者一定要「少量分次」飲水，以免眼壓過高。（magnific）

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飲水壞處｜青光眼忌大啖飲水 醫生教正確喝水法護眼

青光眼患者有一個禁忌，就是不可大啖飲水。呂醫生解釋，正常人的眼壓通常在20毫米汞柱以內，若一口氣喝下500毫升的水，眼壓僅微升2至3毫米汞柱。但若果是青光眼患者，卻會飆升到7至8毫米汞柱，眼壓愈高，視力受損的風險也愈高。因此，青光眼患者一定要「少量分次」飲水，例如想喝500毫升，可以先喝150毫升，隔15到20分鐘後再喝150毫升，依此類推，以免眼壓過高。

青光眼預防3食物 1種降風險30%

在本港約有12萬名青光眼患者，其中40歲以上就有5%人患有青光眼。目前青光眼是無法根治，但只要及早進行青光眼檢查，並注意避免吃太鹹、含咖啡因和反式脂肪酸的食物，以及少吃白米飯、白麵包、餅乾等簡單的碳水化合物，避免眼壓過高。此外，建議多補充以下3類護眼食物。青光眼｜40歲以上女性患青光眼風險高 4大飲食禁忌避免太鹹太肥

1. 深綠色蔬菜 降風險30%

菠菜、羽衣甘藍等深綠色蔬菜富含硝酸鹽，能在體內轉化為一氧化氮，有效促進視神經的血液循環，並有助維持正常眼壓。哈佛醫學院的一項追蹤逾10萬人的大型研究發現，每日吃最多深綠色蔬菜的人比吃得少的人，患青光眼的風險降低了20%至30%。

哈佛醫學院的一項研究發現，每日吃最多深綠色蔬菜（例如羽衣甘藍）的人患青光眼的風險降低了20%至30%。（unsplash@Katherine Jenswold）

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2. 深海魚類 富含奧米加3可降低眼壓

三文魚、沙甸魚等深海魚類富含奧米加3（Omega-3）脂肪酸，根據美國青光眼研究基金會網站所引述的研究表示，奧米加3可以降低眼壓。

三文魚、沙甸魚等深海魚類富含奧米加3（Omega-3）脂肪酸，可以降低眼壓。（Robson veneziani@Pixabay）

3. 堅果 保護視網膜

維他命E能保護視網膜，免受自由基損傷。平時可多吃杏仁、榛果、葵花籽等富含維他命E的堅果。

維他命E能保護視網膜，免受自由基損傷。平時可多吃杏仁、榛果、葵花籽等富含維他命E的堅果。（TTrJMhrkoeY＠unsplash）

參考資料：香港盲人輔導會、香港建視眼科中心、中時新聞網