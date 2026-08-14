皮蛋瘦肉粥食譜｜做法簡易暖胃增抵抗力、米香綿滑只需2種材料！
撰文：鄒家鳳
出版：更新：
皮蛋瘦肉粥，是個平常不花巧的食品，煲一鍋粥，做法是加入醃過的瘦肉和皮蛋，暖暖的，讓你飽肚且營養豐富，像個老實人，特別窩心。
攝錄、剪接：李賢華、馮嘉雯
皮蛋瘦肉粥做法
皮蛋瘦肉粥，每家有每家的秘製方法，我家的，會用豬𦟌以粗鹽醃製一晚，沖洗乾淨後放進粥內煲煮，取出拆絲後回鍋，再加入皮蛋粒煲一會便成，簡單但美味。
白粥，要煲至綿滑，有人喜歡放米入冰箱，讓米粒結冰破壞組織，便較易煲至開花。其實，只需米內放入少許油鹽拌勻，效果更佳。
皮蛋瘦肉粥食譜
皮蛋瘦肉粥食譜｜健康功效小貼士
粥，暖胃易消化，對於脾胃差、感冒發燒或病後初癒者來說，不會為身體帶來負荷，卻有效補充能量。加入皮蛋，味甘性寒，含豐富礦物質及維他命A，潤肺養陰，潤喉醒酒，能中和胃酸，有助消化吸收。瘦肉，富含蛋白質、鋅、鐵和維他命B、Ｄ等，能維持免疫系統正常，加快修復傷口，增強骨骼健康。
相關食譜：
+1
腸粉食譜｜葱花蝦米腸晶瑩滑溜陣陣米香 3大秘訣粉漿勿即拌即用【XO醬炒腸粉食譜】蝦米乾貝鹹辣鮮香 10分鐘街邊小食變上菜！【豉油皇炒腸粉食譜】15分鐘平食升級 滑溜腸粉色香味全！粢飯食譜｜糯米健脾暖胃防失智 最配肉鬆油炸鬼靠1工具包紮實！
|食譜
|皮蛋瘦肉粥（煲）
|材料
|豬𦟌150克、皮蛋2隻、米1小杯（約120克）、粗鹽1/2湯匙、鹽1/2茶匙、油1/8茶匙、水1200毫升
|做法
|1. 豬𦟌洗淨，以粗鹽醃過夜，洗去鹽分備用。
|2. 米洗淨，盛起，加鹽、油拌勻。
|3. 煲滾水，加入米、豬𦟌煲滾，轉慢火煲約半小時。
|4. 取出瘦肉，撕碎，加回鍋中。
|5. 加入已切粒皮蛋拌勻。
|6. 繼續以慢火煲15-20分鐘，可下葱花或油條拌食。