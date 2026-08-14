皮蛋瘦肉粥食譜｜做法簡易暖胃增抵抗力、米香綿滑只需2種材料！

皮蛋瘦肉粥，是個平常不花巧的食品，煲一鍋粥，做法是加入醃過的瘦肉和皮蛋，暖暖的，讓你飽肚且營養豐富，像個老實人，特別窩心。

攝錄、剪接：李賢華、馮嘉雯



皮蛋瘦肉粥做法

皮蛋瘦肉粥，每家有每家的秘製方法，我家的，會用豬𦟌以粗鹽醃製一晚，沖洗乾淨後放進粥內煲煮，取出拆絲後回鍋，再加入皮蛋粒煲一會便成，簡單但美味。

白粥，要煲至綿滑，有人喜歡放米入冰箱，讓米粒結冰破壞組織，便較易煲至開花。其實，只需米內放入少許油鹽拌勻，效果更佳。

皮蛋瘦肉粥食譜

皮蛋瘦肉粥食譜

皮蛋瘦肉粥食譜｜健康功效小貼士

粥，暖胃易消化，對於脾胃差、感冒發燒或病後初癒者來說，不會為身體帶來負荷，卻有效補充能量。加入皮蛋，味甘性寒，含豐富礦物質及維他命A，潤肺養陰，潤喉醒酒，能中和胃酸，有助消化吸收。瘦肉，富含蛋白質、鋅、鐵和維他命B、Ｄ等，能維持免疫系統正常，加快修復傷口，增強骨骼健康。

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