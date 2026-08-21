超市優惠|百佳/惠康/佳宝/Aeon半價起！滿$100減$20+新奇士買1送1

超市優惠｜百佳、惠康今個星期繼續鬥減價，百佳買滿$100送$18優惠券。佳宝網店推出限時特惠，只要$10就買到「澳洲穀飼牛肉漢堡」，而AEON推出「夏の麵祭」減價優惠，名牌廚具77折。



百佳超市｜滿$100送$18優惠券／網購減$20／$10起換購蘋果珍珠米

百佳推出限時快閃活動，8月21日至23日推出精選水果及日用品。其中8月21及22日，於指定分店消費滿$100還送$18優惠券，涵蓋多樣必搶筍貨。包括：Zespri新西蘭珍寶金奇異果$44.5/6個，平均$7.5/個（原價$10.9/個）；美國空運西北車厘子$33.8/磅；泰國頂級香米（5公斤裝）$79.9；淘大點心（3-10件裝）$52/4包；平均$13/包（原價$20/包）；卡樂B各款薯片及蝦片$40/3包，平均$13.4/包（原價$22/包）；美國象牙無核青提子$28/磅；維他各款檸檬茶及菊花茶$42/3排，平均$14/排（原價$19/排）；出前一丁北海道小麥粉系列$39/2袋，平均$19.5/袋（原價$26/袋）。

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另外，還有「百加樂換購優惠」，買滿$100，加$10即可換購價值$17的淳。茶舍無糖茶飲品（6包裝）；加$16即可換購價值$22的SELECT佳之選加拿蘋果（8個裝）或者1袋換購價值$25.9的斧頭牌檸檬/茉莉白茶洗潔精（1100克裝）；加$21即可換購價值$35.9的櫻城牌日本品種珍珠米（2公斤裝）。優惠期8月21日至27日止。

百佳百加樂換購優惠買滿$100，加$10起換購超值筍貨。

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惠康超市｜ 南非新奇士買1送1／三文魚柳57折／番茄串半價

惠康「堅醒你」活動，由8月21日起至27日止，一連7日。包括：澳洲空運自由放養草飼西冷/肉眼牛扒$69.9/件（原價$89/件）；紫堡牌香滑芝士片$10/包（原價$32/包）；農心5包裝拉麵$60/3袋，平均$20/袋（原價$28/袋）；UHA味覺糖果粒軟糖$9/條（原價$14/ 條）。

凡購買2套指定罐頭優惠裝或贈品裝，即可享有9折優惠。包括：珠江橋牌豆豉鯪魚優惠裝（3x227克）$124.2/2套，平均$62.1/套（原價$89.9/套）；天壇牌火腿豬肉（3罐裝）$54/2套，平均$27/套（原價$45/套）；梅林午餐肉（3罐裝）$45/2套，平均$22.5/套（原價$30/套）。優惠期由8月21日至27日止。

惠康「Cool爆消暑大法」精選各款激爽飲品、人氣雪糕等消暑神器。其中，南非新奇士柑買1送1，$32/袋，平均$16；家樂氏各款纖穀脆/麥纖脆$25/包（原價$47.9/包）；壹品 特濃無添加糖豆漿（960毫升）$12/支（原價$18.5/支）；春沐源皇珈紅串茄（250克）$14/盒（原價$28/盒）。優惠期由8月21日至27日止。

惠康今期「堅係正」活動，有多款爆款產品任你揀，優惠期由8月21至27日止。包括：雀巢 Drumstick怪奇物語系列$39/盒（原價$44.5/盒）；Florida's Natural鮮榨果汁（1.5公升裝）$58/盒；Lay's樂事薯片$24/2件，平均$12/件。

惠康1日快閃！網店88折加送$100電子優惠券

惠康網店則推出一日限定快閃，買滿$888即享88折，再加送$100電子優惠券！只限8月21日。其中挪威急凍三文魚柳（2件裝）$39.6/包（原價$69/包）；獅球嘜純正粟米油900毫升（3支裝）$64.2/排（原價$109.9/排）；香港美心貓山王榴槤冰皮月餅券$185.5/張（原價$210.7/張）。

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佳宝超市｜澳洲穀飼牛肉漢堡¥10 頂級茉莉香米83折

佳宝「週週佳驚喜」由米飯麵類、糧油雜貨到激爽飲品應有盡有，優惠期由8月21至26日止。龍珠66頂級茉莉香米 (5公斤)$140/2包，平均$70/包（原價$83.9/包）；刀嘜純正粟米油(1000毫升裝)$72.9/3支（原價$79.9/3支）；維他奶豆奶（6盒）$36/2排，平均$18/排（原價$23.9/排）；噹噹日式烏冬麵（4包裝）$21.5/2包，平均$10.8/包（原價$13.5/包）。

佳宝網店推出2日限時特惠，只要¥10就買到「澳洲穀飼牛肉漢堡」。另外，買滿¥200減¥30；買滿¥300減¥50；買滿¥500減¥120；京東APP新用戶額外再減¥30；買滿¥199免運費。活動期由8月20至21日止。

佳宝網店推出2日限時特惠，只要$10就買到「澳洲穀飼牛肉漢堡」活動期由8月20至21日止。

Aeon超市｜「夏の麵祭」限時優惠 名牌鍋77折

AEON「夏の麵祭」由8月21日至9月2日止，各款人氣拉麵、烏冬意粉、泰式船麵及港式拌麵限時特價。AEON會員凡購買「夏の麵祭」廣告商品，更可獲贈「3倍會員積分」。其中，TOPVALU BESTPRICE黑蒜油豬骨味杯麵$5.9（原價$6.9）；TOPVALU BESTPRICE 急凍意粉 (各款)$29.9/2件（原價$17.9/件）；一蘭拉麵杯麵/炒拉麵 (豚骨味)$35/件（原價$59/件）；HÓME CÓORDY輕量薰衣草單柄鍋連玻璃蓋（18厘米）$99.9（原價$129），不過啟德店除外。

AEON「夏の麵祭」由8月21日至9月2日，各款人氣拉麵、烏冬意粉、泰式船麵及港式拌麵限時特價。