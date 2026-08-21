苦瓜炒蛋食譜｜做法簡單15分鐘完成、4步令苦瓜不苦清爽滑嫩

苦瓜炒蛋食譜做法｜苦瓜有「君子菜」的雅稱，雖苦，卻不會將苦味「分擔」。用苦瓜炒蛋，雞蛋基本上不會沾上苦味。若然仍然怕苦，幾步脫苦做法非常見效！攝影、攝錄：李啓康，剪接：甘力基



一條苦瓜、幾隻蛋、一撮鹽、數滴麻油，15分鐘的過程，看到苦瓜變翠綠；雞蛋成嫩蛋，簡單的家常菜，已夠滿足飢腸轆轆的焦急。

苦瓜炒蛋

苦瓜俗稱「半生瓜」，孩童未懂它的滋味，苦瓜入口雖苦，習慣了便慢慢回甘，成年後愈成熟愈了解苦瓜味道的真諦好比人生。有朋友笑說自己吃苦瓜當吃青瓜，生吃也未怕，我笑他「應該太熱氣吧！」的確苦瓜專攻清熱去火，最適宜容易心煩燥底之士。

苦瓜炒蛋食譜｜苦瓜不苦做法

味道屬主觀感受，有人愛同樣有人不愛，對苦瓜敬而遠之，不過，令苦瓜回甘不苦，當然有很多方法，處理亦不複雜。涼拌又好、炒蛋、炒斑塊亦好，(1)必須徹底刮掉苦瓜瓤，(2)將苦瓜切薄，(3)將苦瓜用滾水穿燙，(4)浸冰水後瀝乾。保證苦瓜不苦，換來是清爽涼快的舒服甘味。

苦瓜炒蛋食譜做法

苦瓜炒蛋食譜

食譜 苦瓜炒蛋（炒） 材料 苦瓜1條、雞蛋4隻、鹽少許、胡椒粉少許、麻油2茶匙 做法 1.切開苦瓜，挖清苦瓜籽，切薄片後汆水，撈起苦瓜，浸冰水後瀝乾。 2.雞蛋打成蛋漿，加鹽、胡椒粉及麻油拂勻。 3.熱鍋下油，用大火快炒苦瓜。 4.轉中火，加蛋漿，見周邊開始凝固，將蛋漿拌勻苦瓜，見七分熟可以熄火完成。

苦瓜炒蛋｜不失敗秘訣做法

1.將苦瓜汆水，滾水中可加入少許油、鹽及糖，灼1-2分鐘即可撈起。

2.苦瓜可生吃，因此大火快炒數下，便可加蛋漿。

3.保持雞蛋嫩滑，見七分熟便可熄火。

苦瓜炒蛋健康小貼士：

中醫認為苦瓜具清熱解毒、清心明目、降糖降血壓、利尿涼血的功效。《本草綱目》：苦瓜能「除邪熱，解勞乏，清心明目」。豐富的蛋白質、不飽和脂肪酸、維他命A、B及D及卵磷脂，卵磷脂有助分解血管中膽固醇，使血液流通預防心臟病。另外，雞蛋的飽腹感強，可幫助減少食量，也有效控制體重。



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