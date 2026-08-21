芝麻糊食譜｜做法簡易加1物香滑濃稠、具養顏防脫髮功效好處

芝麻糊食譜，是媽媽的招牌做法甜品之一，小時候誤以為黑芝麻是白芝麻炒後變黑而做成！其實，黑芝麻與白芝麻，均是胡麻（芝麻）的種子，只是不同品種，種子皮的顏色有別而已。



芝麻糊食譜｜黑芝麻加白米做法 香滑濃稠

芝麻糊做法主要以黑芝麻，加入少許白米一起研磨，煮滾糖水後加入，煲它5-10分鐘便可食用。白米，的作用是想令它濃稠一點，也可以黏米粉或生粉水代替，口感自然不及白米直接磨粉那樣香滑了。不過，芝麻和白米都需預先浸泡，連水分放入攪拌機內磨成蓉。

坊間也有一些經處理過的黑芝麻，還可先替你磨成粉，回來煲煮便可。但價錢約是一般芝麻的兩至三倍，想省點錢，便要做足炒香、浸泡、淘沙等工序，但其實一點也不難。

按圖看清如何處理黑芝麻：

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芝麻糊食譜做法｜處理黑芝麻步驟

1. 以中小火燒熱鑊，放入黑芝麻以白鑊炒香，為免焦燶，需不停翻拌，至炒出芝麻香，約5分鐘。

2. 盛起炒過的芝麻，加入清水略浸約8分鐘。因為有些芝麻會含有細砂，用流動清水沖浸芝麻，可令砂粒沉底。

3. 把浮上面的芝麻勺起，放入隔篩，剩下的芝麻便不含砂粒了。之後便可放入攪拌機，與白米研磨。

芝麻糊食譜健康小貼士：

黑芝麻，營養豐富，能滑腸補肝腎、白髮變烏黑。且富含維他命E，抗氧能力高，潤膚兼養顏。其鈣質含量更是牛奶的4倍，可改善骨骼健康。當中的鎂更是男性的保健素，有助提高精子的活躍能力。

芝麻糊食譜做法

芝麻糊食譜做法

食譜 芝麻糊（煲） 材料 黑芝麻130克、白米30克、水800毫升、片糖50克 做法 1. 芝麻以白鑊炒香，盛起。 2. 白米洗淨，與芝麻混合，加入150毫升水，浸泡約30分鐘。 3. 把芝麻和白米連水放入攪拌機攪至糊狀，備用。 4. 把650毫升水煲滾，放入片糖，煮至溶。 5. 倒入芝麻糊，拌勻。 6. 煮至稠約5-10分鐘即成。

攝錄：張芷澄、馮嘉雯

剪接：張芷澄



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